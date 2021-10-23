Osmanlı payitahtı Bursa

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde Eylül ve Mayıs ayları arasında ülkemizin 17 kültürel mirasını barındıran şehirleri tanıtmak için düzenlenen 'Unesco Touristica Photo Safari" adlı projenin ikinci etabı olan Bursa-Safranbolu'ya Yeni Asır olarak biz de katılım sağladık. Türkiye'nin her bölgesinden fotoğraf meraklıları, Türkiye'deki UNESCO miraslarının tanıtımı amacıyla Bursa ve Safranbolu'nun fotoğraflarını çekti.



BİNLERCE YILLIK TARİH

TÜRKİYE Tanıtma Platformu'nun düzenlediği gezide Türkiye'nin deneyimli rehberlerinden Süleyman Akçalı, Bursa hakkında eşsiz bilgiler verdi. Bursa bölgesi, MÖ 4. yüzyılda Bitinya Devleti kurulana dek, çeşitli kolonilerin ve ülkelerin egemenliğindeydi. Ünlü tarihçi Herodot'a göre, o tarihte Bursa ve civarında var olan tek kent, MÖ 12. yüzyılda kurulan Cius'tur (Gemlik). Apamea (Mudanya) kentinin ise MÖ 10. yüzyılda kurulduğu sanılmaktadır. Uluabat Gölü'nün üzerinde bir adada bulunan Apollonia'nın da (Gölyazı), MÖ 6. yüzyıldan önce kurulduğu sanılmaktadır. Krezus/ Kroisos (MÖ 561-546) döneminde Lidyalıların egemenliğine giren Bursa bölgesi daha sonra Pers egemenliğine geçer. Bu sırada Yunan göçmenleri bölgeye gelerek Marmara Denizi kıyılarına yerleşir. Kadıköy'de Kurulu bulunan Chalchedon Cumhuriyeti, Bursa ve civarına saldırarak tahrip eder. Dedalses, Perslere karşı savaşarak Bursa bölgesinde bağımsız bir Bitinya Devleti kurar.





ŞEHİR PLANI KRAL HANNIBAL'DAN

Bursa'nın kent statüsüne yükselip çevresinin surlarla çevrilmesi, Bitinya kralı I. Prusias (MÖ 232-192) döneminde gerçekleşir. Kartaca kralı Hannibal, Roma imparatoru ile yaptığı savaşı kaybedince, askerleriyle birlikte I. Prusias'a sığınır, I. Prusias tarafından büyük itibar görmesi üzerine, onun onuruna Bursa Kalesi'ni inşa eder. Böylece Bursa'nın ilk şehir planı da Kartaca Kralı Hannibal tarafından yapılmış olur. Kente Prusa adı verilir.



ABBASİLERLE MÜSLÜMANLIK GELİYOR

Müslümanlar ilk kez, Abbasiler (Harun Reşid, 8. yüzyıl) döneminde Bursa'ya kadar gelir. 955 yılında ise Halep'teki Hamedanlılar, İznik'i ele geçirip 23 yıl süreyle egemen olurlar. Türkler Bursa bölgesine ilk kez 1080 yılından sonra gelirler ve İznik, 1081-1097 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapar. 1097 yılında ise bölge, Haçlı Savaşları'na sahne olur. İznik, Haçlıların eline geçer. Bu savaşlar sırasında İstanbul'da Latin hükümeti kurulunca, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İznik olur. 1204-1261 yılları arasında Nicaea'ya (İznik) bağlı sönük bir tekfurluk olarak yaşamını sürdürdüğü anlaşılan Prusa, hisardan ibaret bir kent olarak 14. yüzyıla kadar Bizans yönetiminde kalır.



OSMAN VE ORHAN BEY TÜRBELERİ

Bursa, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanı olan Osman Bey'in uzun yıllar süren kuşatmasından sonra, kılıçla değil, "vire" olarak anılan biçimde; teslim yoluyla, 6 Nisanda oğlu Orhan Bey tarafından alınarak Osmanlıların başkenti olur. Osman Gazi de vasiyeti gereği Tophane'deki Gümüşlü Kubbe'ye (Saint Elia Manastırı) gömülür. Daha sonra ise Orhan Bey'de burada gömülür. Osman ve Orhan Bey'in türbeleri hala bu bölgede bulunurken, eski adı ile Meydanı-ı Osmaniye olan Tophane Meydanı'nda, 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan, Türkiye'nin en önemli anıtsal eseri Tophane saat kulesi de bulunur.



DÜNYA MİRASI CUMALIKIZIK KÖYÜ

TUTAP'ın Bursa gezisinin en önemli ayağı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Cumalıkızık Köyü oldu. Kuruluşu yaklaşık olarak 1300'lü yıllara denk gelen Cumalıkızık Köyü, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey tarafından, cuma günü kurulmuştur. Bir vakıf köyü olarak kurulan köyde, tarihi doku çok iyi korunmuştur ve Osmanlı erken döneminin kırsal kesim sivil mimari örnekleri günümüze ulaşmayı başarmıştır. Bu özelliği nedeniyle çok ilgi çeken ve ziyaret edilen bir yerleşim yeri olmuştur.

MERT ALPDÜNDAR