Beklenmedik dekolteler ile gelen zarafet

Günlük yaşantımızda dekolte kullanmaya oldukça alıştık. Cut out elbiseler, alışılmadık dekolteleri ile dikkat çekiyor. Genelde pencere dekoltesi olarak adlandırılan cut out elbiseler bel, göğüs üstü, mide ve göğüs altında sıkça kullanılıyor.

Cut-out modasında kıyafetin hiç beklenmedik bir yerinde açılan kesikle en şirin kıyafetler bile kadınsı bir görünüm kazanıyor. Üstelik bu kesikler sınır tanımıyor. Cut-out elbise modelleri ile hem günlük yaşamınızda hem de özel bir davette daha zarif görünebileceğiniz gibi rahatlığı ve cazibesi ile de oldukça göz dolduran bir moda olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem davette hem de günlük yaşamınızda uygulayabileceğiniz bir trend!

FULYA TANYOL