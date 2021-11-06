Halil Fincan’dan 3. çocuk kitabı: Yaramaz uzaylı

Gazetemizin spor müdürü Halil Fincan, 3. çocuk kitabı 'Yaramaz Uzaylı'yı minik okurlarının beğenisine sundu. İthaki Çocuk Yayınları etiketiyle raflarda yer alan Yaramaz Uzaylı, çocukları yine heyecan dolu bir maceranın içine çekecek. Daha önce "Dünyanın En Tuhaf Köpeği" ve "Bay Kaduf'un Acayip Makinesi" gibi kitapları ile okuyucularını eğlenceli bir yolculuğa çıkaran Halil Fincan'ın yeni kitabının konusu kısaca şöyle: "Uzayın derinliklerinde, Bordabolos adındaki bir gezegende yaşayan haylaz uzaylı Pobi, gezegenin son teknoloji uzay aracına binip dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkar. Melis ve ailesinin özenle hazırladığı yemek masasındaki cacığa 'cup' diye düşmesiyle de heyecan dolu macera başlar! Parmak kadar boyuyla istediği her nesnenin yerine geçip onları hareket ettirebilen Pobi, duş başlığından bisiklet tekerine kadar, önüne gelen pek çok nesneyi kontrol etmeye başlayınca işler karışır. Minik uzaylının yarattığı karmaşaya son vermek Uzay Polisi Zuziba, Melis ve ailesine düşecektir. Ama bunu başarmak hiç de kolay olmayacaktır."

■ BERKE ÖZBAY