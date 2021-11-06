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Haberler Cumartesi Zarif ve şık resmiyet

Zarif ve şık resmiyet

Zarif ve şık resmiyet

6.11.2021

Öyle bir kombin parçası düşünün ki, sizi hem şık göstersin hem rahat hem de trend olsun. İşte ceket elbise modelleri böylesine kullanışlı ve şık kombin parçaları arasında yer alıyor. Modern ve çok yönlü bir görünüm için zarif, heykelsi erkek giyimine kadınsılık katan bir parça. Bu elbise modelinin moda tutkunları arasında gündeme getirdiği en büyük soru, hangi ayakkabının giyileceğidir. En uygun kombinasyon elbise-ceket ve topuklu ayakkabılardır. Şık bir yemeğin en büyük kurtarıcısıdır. Sokak modasında karşımıza çıkan ceket elbise trendi bu kışın en çok tercih edilen parçaları arasında olacak.

PODYUMDAN SAHNEYE PLATFORM TOPUK
Evet korkulan trend geri döndü! Platform topuklu ayakkabılar, doğru kıyafetlerle, doğru şekilde kombin edildiklerinde oldukça şık bir stil oluşturdukları gibi çok daha rahattırlar. Platform topuklu ayakkabılar, kimilerine kalın tabanlarından dolayı kaba görünseler de doğru kıyafetlerle, doğru şekilde kombin edildiklerinde oldukça şık bir stil oluşturmaktadır. Versace'nin Sonbahar Kış 2021/22 defilesi ile başlayan ekstra yüksek platformlar sonrasında Dua Lipa, Lady Gaga ve Olivia Rodrigo gibi ünlülerin stillerinde görüldü. Bu tip ayakkabıları kış mevsiminde kalın çoraplarla daha trend bir hale sokmak da sizin elinizde.

FULYA TANYOL

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