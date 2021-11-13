  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi ‘Ada’da yıldızlar geçidine Zara ile devam

‘Ada’da yıldızlar geçidine Zara ile devam

‘Ada’da yıldızlar geçidine Zara ile devam

13.11.2021

Kapılarını ünlü sanatçı Bülent Ersoy ile açan, bugüne kadar Selami Şahin, Rubato, Merve Özbey ve Muazzez Ersoy'u konuk ederek büyük alkış alan Ege'nin tek nostaljik gazinosu Kuşadası Ada Maksim'de 'Yıldızlı Akşamlar' devam ediyor. Ada Maksim'de bu gece de Türk Halk Müziği'nin kraliçesi Zara sahneye çıkacak. Türküleri, hatta seslendirdiği sanat müziği, özgün parçalarla da gönüllerde taht kuran Zara, Kuşadası'nda sahne alacağı ve Egelilere güzel bir gece yaşatacağı için mutlu olduğunu söyledi. Nostaljik gazino akşamlarını Ege'de yeniden canlandıran Ada Maksim Gazinosu'nun işletmecileri Ayhan Balıkçı ve Cemal Beyaztaş, "Her hafta ünlü bir sanatçıyı Kuşadası'nda ağırlamayı planlıyoruz. Hafta içi ve pazar günleri kadın matineleri düzenleyeceğiz. Kurum, kuruluş ve şirket yemekleri, özel gecelere ev sahipliği yapabilecek kapasitemiz, 700 kişilik salonumuzla hizmetteyiz. Kaliteli eğlencenin adresi Ada Maksim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Ada’da yıldızlar geçidine Zara ile devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.