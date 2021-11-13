‘Ada’da yıldızlar geçidine Zara ile devam

Kapılarını ünlü sanatçı Bülent Ersoy ile açan, bugüne kadar Selami Şahin, Rubato, Merve Özbey ve Muazzez Ersoy'u konuk ederek büyük alkış alan Ege'nin tek nostaljik gazinosu Kuşadası Ada Maksim'de 'Yıldızlı Akşamlar' devam ediyor. Ada Maksim'de bu gece de Türk Halk Müziği'nin kraliçesi Zara sahneye çıkacak. Türküleri, hatta seslendirdiği sanat müziği, özgün parçalarla da gönüllerde taht kuran Zara, Kuşadası'nda sahne alacağı ve Egelilere güzel bir gece yaşatacağı için mutlu olduğunu söyledi. Nostaljik gazino akşamlarını Ege'de yeniden canlandıran Ada Maksim Gazinosu'nun işletmecileri Ayhan Balıkçı ve Cemal Beyaztaş, "Her hafta ünlü bir sanatçıyı Kuşadası'nda ağırlamayı planlıyoruz. Hafta içi ve pazar günleri kadın matineleri düzenleyeceğiz. Kurum, kuruluş ve şirket yemekleri, özel gecelere ev sahipliği yapabilecek kapasitemiz, 700 kişilik salonumuzla hizmetteyiz. Kaliteli eğlencenin adresi Ada Maksim" dedi.