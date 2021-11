Güneşi uğurlamanın büyülü anları

BOZCAADA - POLENTE FENERİ

Belki de ziyaretçilerinin buraya gelmesini sağlayan yegâne sebeptir Polente'de gün batımını izlemek. Bunun bir ritüel hâline getirildiği, planlamaların yapıldığı nadir yerlerden biridir. Bozcaada, dünya üzerinde gün batımı manzarasının en güzel izleneceği yerlerden biridir. Elinizi uzatsanız güneşe dokunacak gibi olursunuz, güneş gittikten sonra yıldızlarla çevrilirsiniz

KAPADOKYA - KIZIL VADİ

Kapadokya, masalsı mimarisi ve ihtişamıyla her detayı büyüleyici bir yer. Burada her mevsim güzel. Bu güzel yerde bilindiği üzere gün doğumu ve gün batımı izlemek oldukça meşhurdur. Hatta hava aydınlanmadan çıkılan balon turlarında güneşin doğumunu karşılamak, buraya özgü bir etkinliktir. Hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir an. Kızıl Vadi, günün doğumunda da batımında da en keyif veren yerlerden biridir. Canınız hangisinin tadına varmak isterse kendinizi, ondan mahrum bırakmayın.





İZMİR-KORDON

En güzel gün batımı kesinlikle İzmir'de... Çok uzağa gitmeye gerek yok. İzmir'de nereden sahile çıkarsanız çıkın her akşam farklı bir ressamın tablosundan eserler görürsünüz. İşten eve dönerken büyüleyici manzara size tüm yorgunluklarınızı unutturur. Hatta bazen otobüs, vapur tramvay beklerken bile şiir gibi sonlandırabilirsiniz günü... İşte bu yüzdendir ki İzmir'de yaşamak eşsizdir.





ADIYAMAN - NEMRUT DAĞI

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı, gün doğumunu izlemek için akıllara ilk gelen yerdir. Her yıl dünyanın dört bir yanından insanların ziyaret ettiği bu büyüleyici dağ, ziyaretçilerini başka zamanlara, başka diyarlara götürmeyi fazlasıyla başarıyor. Nemrut Dağı'na uzun bir yürüyüş sonunda çıkıp unutulmaz bir gün doğumu izlemek eşsiz bir deneyim. Bunun için düzenlenen turlara katılabileceğiniz gibi münferit olarak da gidebilirsiniz.





AYVALIK - ŞEYTAN SOFRASI

Ayvalık'ta en çok gidilen yerlerden biri olan bu doğal güzellik, harika bir manzara vadediyor. Herkes ama herkes adıyla müstesna öyküsüne istinaden buraya gelse de nefes kesici manzarasına da bakmaya doyamaz. Hatta ve hatta burada güneş alkışlarla uğurlanır.





FETHİYE - KELEBEKLER VADİSİ

Fethiye'nin en meşhur ve bir o kadar da güzel noktalarından biridir Kelebekler Vadisi. Burada birbirinden keyifli aktiviteler yapmak mümkün. Bir tanesi de gün doğumunu izlemek. Fethiye'nin eşsiz doğasıyla sarmalanmış, yamaçları denize ulaşan bu vadide güneş, size öyle güzel 'merhaba' diyecek ki o an hiç bitmesin isteyeceksiniz. Keyifli bir doğa yürüyüşü ile bu harika anı taçlandırabilirsiniz.

KAŞ - PANORAMA SEYİR TEPESİ

Panorama Seyir Tepesi, adından da anlaşılacağı üzere tüm Kaş'ı, Meis'i ve ardındaki uçsuz bucaksız denizi ayaklarınızın altına seriyor. Öylesi bir manzara üzerinden batan güneşin güzelliğini hayal edebildiniz mi? Buradaki onlarca gün batımı izlenecek yerlerden sadece bir tanesi Panorama Seyir Tepesi. Ve 360 derece açıdan baktığı için gün doğumunu da burada karşılamanın keyfini sürebilirsiniz.





DATÇA - KNİDOS

Akdeniz'in en uç noktasındaki harika bir antik kente gidip batan güneşe el sallamak, çok güzel değil mi? Knidos Antik Kenti; Dor, Kayra, Pers gibi pek çok uygarlığın göz bebeği bir liman kentidir. Tarihte yolculuk ederken muazzam bir doğayla sarmalanmış şekilde güneşe günlük vedanızı etmek için Datça'ya yolunuzu düşürmelisiniz.



SİDE - APOLLON TAPINAĞI

ROMA Barışı döneminde inşa edilen iki tapınaktan biri olan Apollon Tapınağı, hem Side'nin hem de Türkiye'nin sembolik yapıları arasındadır. Bu muazzam yapının olduğu noktadan gün doğumunu izlemek, tarif edilemez hislere neden oluyor. Aynı noktadan gün batımı izlemek de oldukça keyifli. Bir filmin içinde gibi hissedeceğiniz o anı, hayatınız boyunca hafızanızdan silemeyeceğinize emin olabilirsiniz. Gökyüzünü turuncudan kırmızıya, sarıdan mora boyayan renkleriyle gerçek bir şölen sizi bekliyor olacak.