25 sanatçıdan eserler Narlıdere’de

Narlıdere Belediyesi Mustafa Hazar Resim Atölyesi katılımcıları eserlerini sergiliyor. Mustafa Hazar Resim Atölyesi tarafından Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Resim Sergisi açıldı. Atölye katılımcıları; Gönül Dinç, Dengiz Toprak, Jale Polat, Nevin Özcan, Semra Tufan, Betül Demirci, Figen İnağ, Elçin Ercan Canbaz, Güller Akşan, Gönül Öztürk, Havva Karasu, Gülay Karadan, Nurşen K. Özmen, Mualla Yemişciler, Mine Timur, Meral Keserer, Nalan Benzer, Sevgi Akile Sevim, Özlem Çabukoğlu, Esin Kırlangıç, Aylin Oral, Dilek Özkaya, Levent Karcı, Özlem Çıldam, Gülay Dönmez tarafından yapılan resimler, sanatseverler ile buluşuyor.

Ücretsiz olarak gezilebilen sergide 25 sanatçının eserleri yer alırken, Pazartesi günü sona erecek sergi hakkında konuşan ressam Özlem Çıldam, "Kendimi bildim bileli hep bir şeyler boyamışımdır. Bu kimi zaman ahşap oldu, kimi zaman duvar, kimi zaman heykel, kimi zaman ise insan. Şimdi de renklerimi tuvallerde görmek istiyorum. O yüzden bu organizasyonun içindeyim. Belki de içimde bir yerlerde dünyayı renklendirme isteğimdendir" ifadelerine yer verdi. Narlıdere AKM Sergi Salonu'nda yer alan sergi 17 Ocak Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

■ TOLGA TEKİN