İnşaat mühendisinden 3. kitap

İZMİR'DE inşaat mühendisi 47 yaşındaki E.Mete Öztürk kaleme aldığı 3. kitabı Aklın Kıyısında Ruhun Gemisi isimli kitabı DR mağazalarında raflarda yerini aldı. Aklın Kıyısında Ruhun Gemisi, hikâye anlatmanın kaçınılmazlığına demirlemiş halde yolcularını beklerken anlaşılmaları için hikayelerinin olması ve bunların anlatılması gereken insanların akıl ve ruhları arasındaki kördüğümleri çözmeye çalışıyor. Bunu da birbirinden tamamen farklı insanların ancak bir romanda veya roman olmayı hak etmiş yaşamlarda birbirleriyle kesişen hikâyeleri üzerinden yapıyor. Bir yerde şöyle diyor yazar; " Siyah-beyaz bir filmdeki renkler kadar bilinmez hayat" Öyleyse neden bu çaba? Sonunu kendimizin bile bilmediği hikâyelerimizin başlarını neden anlatıp duruyoruz? Bilinmezliğe susamışlığımızın sebebi nedir? Aklın Kıyısında Ruhun Gemisi, bu sorulara cevap bulmaya çalışıyor.