Kışın vazgeçilmezi triko

Sonbahar-kış aylarının kurtarıcı parçalarından triko elbiseler yavaş yavaş bir gardırop klasiği olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İster postal ya da topuklu çizmelerle, ister blazer ve oversize kabanlarla bir araya getirin her biriyle güçlü bir uyum yakalaması garanti. Tek renk triko elbisenizin üzerine aynı renk tercih edeceğiniz bir paltoyla sezon trendi monokrom görünümü yakalayabileceğiniz gibi, ekose veya neon gibi trend paltolarla da tüm gözleri üzerinize toplayabilirsiniz. Triko elbise gibi sade bir parçayı renklendirmek ya da sade ve şık bir görünüm elde etmek sizin inisiyatifinizde.

FULYA TANYOL