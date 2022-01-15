Masallarla çocukların hayal dünyası gelişiyor

İzmir Büyükçiğli İlkokulu'nca sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında yürütülen, masal projesi ile bir ilke imza atıldı. Projeye destek veren şair ve yazar Şerife Apaydın, serbest etkinlik derslerinde; kendi yazdığı kitaplardan ve dünya klasiklerinden masallar okuyor. Okul Müdürü Enver Özkan: " Öğrencilerimizin duygu ve düşünce dünyalarını, milli, kültürel, manevi ve evrensel değerler etrafında açığa çıkartarak çocukların hayal dünyasını geliştirip zenginleştirecek masal günü projesini hayata geçirdik. Bu uygulamanın diğer okullarda da uygulanması çocuklarımız için büyük bir kazanım olacaktır" dedi.

■ TOLGA TEKİN