Şiddete duyarsızlık beyaz perdede

İzmirli genç yönetmen Mert Yaran, son dönemde kadına yönelik artan şiddet ve şiddete duyarsız kalan insanların konu edildiği 'Anket' isimli kısa filmlerinin tamamlandığını açıkladı. Yaran, ülkemizde olduğu gibi dünyadaki tüm toplumlarda şiddetin bir sorun olduğuna değindi. Daha önce yönetmenliğini yaptığı birçok kısa filmde özellikle toplumsal konulara dikkat çeken İzmirli yönetmen Mert Yaran, yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde seyirci ile buluşturmayı planladıkları 'Anket' isimli kısa filmlerinin vizyona girmeye hazır hale geldiğini açıkladı. Kısa filmin senaryosu Adem Giliz, yapımcılığını da İzzet Yaran'ın yaptığı 'Anket' isimli kısa filmde Selim Tufan, Ezel Özer, Damla Mazlumlar ve Gizem Uzundurdu gibi oyuncuların yer aldığını söyleyen Yaran, kısa filmi ile ilgili "Kadına yönelik şiddetin fazlası ile arttığı bu dönemde, kadına şiddet anında insanlarımızın duyarsızlığını vurgulayacak bir film hazırladık. Filmde bu duyarsızlığın bizi daha da tehlikeli bir hale soktuğunu seyirciye anlatmak istedik" diye konuştu.

■ METİN BURMALI