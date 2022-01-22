Nergis kokulu festivale davet var

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde 2 bin dekar alanda üretilen nergislerin hasat dönemi devam ederken, ilçede festival coşkusu da yaşanacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen festival bu yıl iki gün olarak geri dönüyor.

Festival bugün ve yarın mis kokulu bir ortamda gerçekleşecek. Yerel üreticiye destek olması sebebiyle başlatılan bu festival hem bilmeyenlere nergis çiçeğini tanıtıyor hem de eğlenmek ve değişik bir duygu yaşamak isteyen vatandaşlara fırsat veriyor. Renkli görüntülere sebep olan bu festivalde üreticiler kendi yetiştirdikleri nergisleri tanıtıp satarken aynı zamanda da müzik grupları festivale katılanlarının kulağının pasını gideriyor.