“Sınavımı sadece iki kişi geçti, ikisi de kadındı”

Bergama'da tarihsel kökeni milattan önce 2. yüzyıla kadar uzanan parşömeni geleneksel yöntemlerle üretmeye devam eden "karatabak" ustası İsmail Araç, meşakkatli mesleğini ilk günkü sevgiyle yaşatmaya devam ediyor. Göçmen anne ve babanın oğlu olarak İzmir'in Bergama ilçesinde doğup büyüyen 91 yaşındaki İsmail Araç, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula devam edemedi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1953'te Bergama Tabakçılar Köprüsü'nün altındaki tabakçıların yanında mesleğe çırak olarak başlayan Araç, deriyle ilk kez o zaman tanıştı. Askerlik nedeniyle ara verdiği mesleğine iki yıl sonra geri dönen Araç, 5 yıl tabakhanede çalıştıktan sonra kendi dükkanını açtı.

Kimyasal kullanmadan geleneksel yöntemlerle yaklaşık bir ay süren işlemlerle tabakladığı derileri parşömen, kösele, davul derisi ve pöstekiye dönüştüren Araç, modern tabaklama yöntemlerinin gelişmesiyle siparişlerin azalmasına rağmen zanaatını bırakmadı.

Kuzu, oğlak, kuş, balık, yılan gibi birçok hayvanın derisini işleyebilen Araç, mesleğini sonraki nesillere aktarma konusunda ise önemli zorluklar yaşadı. İşin zorluğu nedeniyle çırak bulmakta güçlük çeken Araç'ın sınavından ise sadece 2 kadın geçerek bu zanaatı öğrenebildi.

BENDEN SONRA DA YAŞASIN

Yaşı ilerlediği için artık eskisi gibi çalışamadığını, bir öğrencisiyle atölyede mesai harcadığını belirten Araç, ömrü el verdiği sürece mesleğini devam ettireceğini söyledi. Kış soğuklarında dereye girerek deri sıyırdıklarını, buna çoğu kimsenin dayanamadığını anlatan Araç, "Eskiden aynı anda 25 deriyi basıyordum, bir sürü müşterim vardı, şimdi ise ancak 1-2 tane basabiliyorum. Domuz derisi dışında işlemediğim hayvan derisi kalmadı. Bu özel mesleğin benden sonra da yaşatılmasını istiyorum" dedi. İşe başlayan çırakların zoru görünce kaçtığını vurgulayan Araç, bu konuda unutmadığı bir anısını şu sözlerle aktardı:

"Bir çırağım vardı. Ondan su teknesinin içindeki koyun derilerini çıkarmasını istedim. Baktım büzülmüş. 'İsmail abi kollarım gitti, kollarım yok' dedi. Ben de bıçakla ellerini kesti zannettim. 'Çabuk bana ocak yak, kollarım yok, hissetmiyorum' dedi. 'Bak İbrahim, ocağı yakarsam düşer bayılırsın, sakın korkma, cesaretle sok kollarını suyun içine ovala' dedim. Soktu, ovaladı 10-20 sefer. Sonra kolları açıldı. Ondan sonra gelir mi bir daha? Pazartesi aldı parasını bir daha da gelmedi. "Bugüne kadar sadece Demet Sağlam Tokbay ve Nesrin Ermiş Pavlis'in bu zorlu imtihandan geçebildiğini dile getiren İsmail usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkisini de yetiştirdim. Demet İngiltere'de Nesrin de bir yıldır Yunanistan'da parşömen yapıyor. Demet, İstanbul'da resim öğretmeniydi. Derilerin üzerine fevkalade resimler yapıp yazılar yazıyor."

HEYECANDAN UYUYAMADIM

Ankara'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 11 Ocak'ta düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni"nde Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan İsmail Araç, o günün heyecanını halen üzerinden atamadığına dikkat çekti. Araç, sözlerini şöyle tamamladı: "O gece otelde uyuyamadım. Cumhurbaşkanımızın karşısına çıktım. 'Sayın Cumhurbaşkanım, çok ağır yüküm var' dedim. 'Hayrola?' dedi. 'Yerden göğe kadar selam getirdim sana' dedim. 'Aldım, kabul ettim' dedi. 'Çok mutlu oldum. Allah ondan razı olsun."

BERGAMA'DAN DÜNYAYA

TARİHİ kaynaklara göre parşömen, M.Ö 2. yüzyılda Mısır'dan Bergama'ya papirüs satışının yasaklanması üzerine Bergama Kralı 2. Eumenes döneminde bulundu ve buradan Bergama kağıdı (Charta Pergamena) ismiyle dünyaya yayıldı. Parşömen, selüloz kağıdın bulunup yaygınlaşmasına kadar en önemli yazı gereci olarak kullanıldı. 2005'te Bergama Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde ilçede yeniden üretimine başlanan parşömenin 2021 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alındı.