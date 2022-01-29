Denizlili minikler için ‘masal saati’

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların hayal kurma becerisini artırmak ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla başlatılan ve çocuklar ile aileleri tarafından büyük ilgi gören 'Masal Saati' etkinliği, bugün saat 11.30'da Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilecek. 4 ila 6 yaş aralığındaki çocukların katılacağı etkinlik için 0258 297 00 20 numaralı hattan randevu oluşturulması gerekiyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Gerçekleştireceğimiz 'Masal Saati' etkinliğinde çocuklarımız, masal dinlerken aynı zamanda masalların büyülü dünyasında yolculuğa çıkacak. Miniklerimizi bu keyifli etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu.