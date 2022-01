Dünyanın 38. enleminin lezzetleri bir masada

Gastronomi son zamanlarda giderek yükselen bir değer haline gelmiştir. Gastronomi sisteminde yaşanan değişimler çeşitli trendleri de beraberinde getirmiştir. Bu hafta lezzet durağımız dünyanın 38'inci enlemi üzerindeki şehirlerinin tatlarını tek menüde bir araya getiren, İzmir İstinye Park AVM'deki 38 Eatery. 38'inci enlem üzerindeki şehirlerin kültürel yansımalarını, lezzetlerini, yaşayanların benzer zevklerini ve ortak sosyal yaşantılarını mesafeleri aşarak İzmirli misafirleriyle buluşturan 38 Eatery, bu şehirlerin en seçkin örneklerini tek bir menüde sunmaktadır. Fine Dininng değil, İzmir'in hayal ettiği, ailenizle iş arkadaşlarınızla farklı keyifli bir ortamda sohbet edebileceğiniz dünya lezzetlerini, farklı kokteyllerini tadabileceğiniz özel bir restoran. 38. Earty tam bir denge restoranı, herkesin gelebileceği her yaş grubunun kendinden bir şeyler bulabileceği bir mekan. Menüdeki yemekler sadece farklı lezzetler sunmuyor, aynı zamanda bu şehirlerin imza yemekleri ile kültürlerine dair bilgiler de veriyor. Palermo'nun Sicilya usulü enginarından Seul'un Umami Chicken'ına, San Francisco Mac & Cheese'inden Tebriz'in Kuku sabzisi ve İspanya'nın meşhur lezzeti Paella'yı 38. Eatery'de deneyebilirsiniz.

BİRBİRİNE ZIT KÜLTÜRLER

Çin'in Tianjin şehrinin kendine has lezzetlerini deneyimlerken aynı zamanda bambaşka bir coğrafyada olan İtalya'nın Palermo şehrinin birbirinden lezzetli kahvelerini tadabileceğiniz ya da Amerika'nın Charlottesville, Louisville, Missouri ve San Francisco şehirlerinin hızlı tüketim ürünlerini deneyebileceğiniz, İran'ın Tebriz şehrinin keyifli ve görkemli masalarında ziyafet çekebileceği bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz. 38 Eatery'de dilediğiniz tabakları seçerek kendi lezzet deneyiminizi oluşturabilirsiniz Özel İran baharatlarıyla hazırlanmış Tebriz köfte ve zerdeçallı basmati pilavı

muhteşem. Tianjin kültürü 38 Eatery'ye taşımışlar, Pazar akşamınızı tatlandıracak kokteyller 38 Eatery'de. Özel vişne Palermo'dan sizi çok mutlu edecek acı badem likörlü tiramisu. sosu ile Lizbon'un meşhur barrioalto ve mintjuleplisbon koktelleri sizleri bekliyor. Rosalia Festivali, kılıç balığı ve en güzel peynir çeşitleriyle İtalya'dan en meşhurlarını 38. Enlem şehirlerinden Palermo'nun meşhur pizzetta'larını tadabilirsiniz. Pizza severler için Palermo'nun eşsiz lezzetleri bir arada; 4 peyirli pizza, napolitanbeef pizza, napolitan pizza çeşitlerini deneyebilirsiniz. Salata, makarna ve hamburger çeşitlerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Geleneksel kahvaltıları tercih edenlerdenseniz özenle seçilen kahvaltılıklar ile serpme kahvaltının en güzel hali sunuluyor.

İç midye, kabuklu midye ve kalamarın ev yapımı taze domates soslu Tagliatelle ile uyumundan oluşan deniz mahsullü tagliatelle bir harika. Palermo'dan sizi çok mutlu edecek acı badem likörlü tiramisu Muhteşem performanslarıyla Tin Pan Trio ile jazz night'ta buluşup müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Şefleri çalışırken izlemeyi sevenler için bu bar harika bir tercih. Soğuk mezelerde; atom meze, enginar marine, passion chili kalamar, kuku sabzi, isli midye ve güveçte deniz mahsulleri, sliced beef tapas, don petro zeytinli tapas deneyebilirsiniz. Mücver pancarlı humus yatağında ve Yunan cacığı ile sunuluyor. Arancini; Argoro pirincinden yapılmakta, Sicilya usulü Enginar; domates sosla servis edilmekte. Karides Bombası; çıtır karides mekana özgü acılı sosla servis edilmekte. İsli midye; spesiyal olarak masalara ikram edilen bir ürün. Umami Chicken; Basmati pilavı ve panelenmiş tavuk özel soya sosu ile servis edilmekte. Sliced Beef Tapas; Ekşi mayalı ekmek, avakado guacamole romesco sos, kontrofile et, zerdeçallı soğan turşu ile servis edilmekte. Ana yemekler; Izgara tavuk but, tavuk schnitzel, Tebriz köfte, Asya usulü kaju fıstıklı et, acılı Tire köfte, Trüf Mantar soslu bonfile, ızgara bonfile lokum, deniz mahsullü paella, İtalyan domates soslu ızgara levrek, teriyaki soslu somon. Tatlı olarak; Montezuma'nın suflesi, karışık tatlı tabağı, golden tower, cream catalana, San Sebastian cheesecake bulunuyor.



Son söz; 38 Eatery, her biri benzersiz lezzetleri bir araya getirerek, gastronomik bir mozaik yaratmış. Coşkusu asırlar öncesinden kalmış festivallerin, figürlerin, inanışların ve bugün hepsini tek bir masa etrafında toplayan muazzam lezzetlerin bir arada sunulduğu mekan 38 Eatery. Geleneksel lezzet arayanlar için önerebileceğim bir mekan.

SEZER ALTAN