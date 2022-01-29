Frig Vadisi’nde atlı kayak

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi, Afyonkarahisar Valiliği'nin son yıllarda gerçekleştirdiği projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Kayak sporuna meraklı vatandaşlar vadide kar yağışının ardından durumu fırsata çevirdi. Kayak malzemelerini alan birçok vatandaş Döğer beldesi Memeç Kayalıkları civarında at ve araçların arkasına bağladıkları halatlar ile kayak yapmanın tadını çıkardı. Kayan yapan vatandaşlardan Mustafa Bilim, önceki dönemlerde Uludağ'da kayak yaptıklarını ve kayak sporuna olan ilgilerinin böyle başladığını ifade etti.

TURİSTLER DE DENEMELİ

Vadide tarihi eserlerin arasında kayak yapmanın çok güzel olduğunu dile getiren Bilim şunları söyledi: "Büyük yüksek dağlarımız yok. Tabi ki serbest kayak yapabilmeyi isteriz ama elimizden bu var. Kayak takımlarımız serbest kayak için ama arabanın arkasında da gayet güzel oluyor yaklaşık 7-8 senedir bu şekilde kayıyoruz. Yerli ve yabancı turistler bu kayağı bir denemeli. Frig Vadisi'nde spor, gezi, atlı seferlerimiz oluyor. Atlı kayaklarımız bile oluyor, gelsinler bir de onlar denesinler."

ATLI KIZAKLAR HAZIRLANIYOR

Önümüzdeki yıllarda buz tutan göl için atlık kızaklarla gezilerde planladıklarını dile getiren Bilim, "Atlı kızaklarımız da olacak, kızak yapımına da başladık. Belki bu sene yetişmez ama seneye yetişebilir atlı kızaklar. Geleneksel sporlarımızı her türlü tanıtmaya çalışıyoruz. Gerek okçuluk, gerek cirit, atlı okçuluk, atlı kızak belki atlı kayak geleneksel sporlara girmiyor ama bu da güzel" diyerek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e Frig Vadisi'ne yaptığı çalışmalardan dolay teşekkür etti.