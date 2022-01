Funda Arar

FUNDA Arar, eski gazinolarda olduğu gibi oturmalı masa düzeninde sahne alacak. Birbirinden leziz yemeklerin eşlik edeceği bu keyifli gecede Funda Arar sevilen şarkıları ve harika sahnesiyle KerkiSolfej organizasyonu ile bugün 20.00'de Kaya İzmir Thermal & Convention'da sizlerle olacak.



Emir Can Igrek

Emir Can İğrek, Bugün 22.30'da Ooze Venue Sahnesi'nde...



STAND UP

Anlatanadam Stand Up Special

Türkiye'nin en çok dinlenen Podcast serilerinden Meksika Açmazı'nın sevilen ismi Anlatanadam'ın kesintisiz kahkaha vadettiği iki perdelik ve 90 dakikalık Stand Up Special gösterisi bugün 19:00'da İzmir Performance Hall'de sevenleriyle buluşuyor.



TİYATRO

Uzay Yolculuğu

Uzay Yolculuğu, Bugün Nazım Hikmek Kültür Merkezi, Konak Halk Sahnesi'nde çocuklarla buluşuyor...



Tom Ve Jerry

Çocukların en sevdiği kahramanlardan Tom ve Jerry'nin maceraları, Gazi Ortaokulu'nda bugün 13:00'da sahneleniyor.

MELİH DEMİRTAŞ