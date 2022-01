Metaverse kendi meslekleriyle geliyor

SANAL EMLAK UZMANI

Metaverse insanların sosyalleşebilmesine olanak sağlayacak olmasının yanı sıra insanların ve şirketlerin sanal arsa, ev, dükkan gibi ihtiyaçlarına da cevap sunacak. Metaverse evrenindeki sanal araziler bir çeşit emlak ekonomisi oluşturacak. Bu durum sanal emlak uzmanlığı gibi yeni bir iş tanımını beraberinde getirecek.



RİSK YÖNETİMİ UZMANI

BLOKCHAİN UZMANLARI VE GELİŞTİRİCİLERİ

Metaverse evreni blockchain, bitcoin, NFT gibi yatırım araçlarını da bünyesine entegre edecek. Yeni ve dijital teknolojik yatırım araçlarına yatırımlar özelinde risk yönetimi uzmanları önem kazanacak. Risk yönetimi uzmanları bir şirketi veya bireyi potansiyel olarak metaverse evreninde etkileyebilecek finansal riskleri değerlendirmekten sorumlu olacak.



DİJİTAL DEDEKTİF

Dijital ortamda bilgi saklama, işleme ve güvenlik konuları hem şirketler hem de bireyler için daha da önem taşıyacak. Bu alanda uzmanlaşmış elemanlara metaverse ile birlikte daha fazla ihtiyaç duyulacak.



OYUN TASARIMCILARI

Online oyunlar her yıl hem artan oyuncu sayısı hem de yarattıkları ekonomik büyüklük ile dikkat çekiyor. Metaverse evreniyle birlikte, özellikle VR (Virtual Reality - Sanal Gerçeklik) tabanlı oyunların prototipini oluşturacak, tasarlayacak ve kullanıcılarla buluşturacak oyun tasarımcılarına rağbet olacak.



DİJİTAL SATIŞ UZMANI

Metaverse hem bireylere hem de markalara ürünlerini pazarlama, satma ve gelir etme anlamında fırsatlar sunacak. Fiziksel dünyada özellikle mağazalarda iletişim kurduğumuz satış uzmanlarına, satış temsilcilerine metaverse evreninde de ihtiyaç olacak. Fiziksel mağazalarda görmeye alıştığımız satış temsilcileriuzmanları, avatarları ile dijital evrende de görev yapacak.



SİBER GÜVENLİK UZMANI

Siber güvenlik metaverse ile birlikte hayatın her alanına daha fazla yayılacak, her bireyin ve şirketin gelecekte bir siber uzman güvenlik uzmanı olacak.