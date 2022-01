Moda dünyası da beyaza bürünüyor

Kışın beyaz giymekten kaçınılsa da bu algı tam anlamıyla yıkılıyor. Elbiseler ve eteklerle birlikte başlayan "kışın beyaz giyme modası" bunlarla sınırlı kalmıyor, çizmelerden kabanlara her şeyi ele geçiriyor. Beyaz rengine karşı ön yargıları kaldırmanın tam zamanı! Sokak stilinde baştan aşağı beyaz giyen tarz kadınlar bu monokrom stilin oldukça şık durduğunu kanıtlıyor. Beyazı kullanırken Yin Yung felsefesini de unutmayın derim. Zıtlıkların muhteşem uyumu. Siyahın, beyaza eşlik etmesine izin verin.



DERİ ETEKLER YİNE YÜKSELİŞTE

Deri etekler sonbahar kış sezonunun klasik parçalarından sayılıyor artık. Gerçi bazı kışlar çizgisi yükselirken bazen daha az görülüyor ama her koşulda birilerinin kış dolabında deri etekler var. Modeli her ne olursa olsun vücudunuza uygun olanı seçmelisiniz. Örneğin son dönemlerde yüksek belli etekler çok popüler. Düşük bel trendi biraz gerilerde. Deri eteklerde favori renkler başta siyah olmak üzere bordo, kahverengi, camel, koyu yeşil, gri ve mavi. Düz renklerin dışında timsah deseni gibi desenli deri etek modelleri de mevcut!

FULYA TANYOL