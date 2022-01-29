Pentagram’ın son akustik konseri dijitalde

Köklü heavy metal topluluğu Pentagram'ın, 2017'de 30'uncu yılına özel olarak gerçekleştirdiği İstanbul Zorlu PSM akustik konseri tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşuyor. Pentagram, dinleyicilerine bir sürpriz yaparak 2017'de birçok sanatçının da katılımıyla gerçekleşen ve unutulmaz konserler arasında yerini alan 30. Yıl Akustik Konserini yayınlama kararı aldı. Grubun İstanbul Zorlu PSM'de gerçekleştirdiği akustik konseri, Sony Music Turkey etiketiyle ve 14 konser videosuyla birlikte tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu. 2017'de gerçekleşen konserde, davulda Cenk Ünnü, bas gitarda Tarkan Gözübüyük, gitarlarda Hakan Utangaç, Metin Türkcan, Demir Demirkan ve vokallerde Murat İlkan, Ogün Sanlısoy, Gökalp Ergen'in yer aldığı Pentagram'a sahnede neyzen İlhan Barutçu, grubun eski gitaristlerinden İhsan Şen, Athena'dan Gökhan ve Hakan Özoğuz, mor ve ötesi'nden Harun Tekin ve Kerem Özyeğen, konserin finalinde ise Şebnem Ferah eşlik etti. Pentagram'ın 14 şarkıdan oluşan "Akustik Konser" albümü, dün itibariyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, şarkıların tamamının videoları da grubun youtube kanalında yayında.