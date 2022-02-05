Abiyede iddialı akıma geçiş

Paris'te gerçekleşen couture haftasının üçüncü gününde Valentino, "Anatomy of Couture" adlı İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonunu Place Vendome'de moda severlerle buluşturdu. Kreatif direktör Pierpaolo Piccioli, Valentino el işçiliğini ve kusursuz dikişleri ön plana çıkararak modaevinin ruhunu yansıtan yeni tasarımlarıyla alkış topladı.

Farklı kesimlerin yer aldığı tasarımlar modaya yön vermeye hazırlanıyor. Bej ve kahve tonlarının yanı sıra pembe gibi gözalıcı renkler de koleksiyonda yer alıyor. Gece elbiselerindeki geniş kesimler iddialı bir moda akımına geçiş yapacağımızı gösteriyor.

FULYA TANYOL