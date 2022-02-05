Karlı doğanın tadını Çameli’de çıkarın

Aslında yılın her mevsimini doya doya yaşasa da Çameli sonbahar ve kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden. Günübirlik ve bir gece konaklamalı olarak ziyaret edilebilen Çameli, özellikle kış mevsiminde doyumsuz bir görsel zenginlik sunuyor. Denizli'ye, yaklaşık 110 kilometre mesafede bulunan Çameli, şelalelerin kenti olarak anılıyor. Türkiye'de gezilmesi gereken yerler listesinde ise en üstlerde yer alıyor. Son yıllarda yerli turistten daha çok yabancı turisti ağırlayan Çameli hafta sonları size zengin seçenekler sunuyor.

BİR GELEN BİR DAHA GİDEMİYOR

Çameli'ne gelenler, ilçenin doğasına, havasına ve sıcakkanlı insanların misafirliklerine hayran kalıyor. O kadar ki bir hafta sonu ziyaretinin sonucu oraya yerleşmeye karar verenlerin sayısı hiç de azımsanacak kadar değil. Yani bu büyülü kent sizi kısa sürede kendine bağlamasını biliyor. Kış sporları ve kamp meraklılarının da gözdesi olan Çameli'nde, günübirlik olarak 45 kilometreden 20 kilometreye kadar mesafeli kar yürüyüşleri yapılabiliyor. Bisiklet turları da farklı bir alternatif olarak seçenekler arasında bulunuyor.

MUHTEŞEM ZENGİNLİK

Ormanlarındaki farklı ağaç türleri, yürüyüş ve gezi parkurları, sıcacık ve samimi insanları Çameli'ni diğer yerlerden ayıran pozitif unsurlar. Muhteşem bir doğaya sahip Çameli'nde otantik köyler, mağaralar, göller, dereler, orman, piknik alanları, tarihi yapılar ve daha sayamadığımız niceleri hep bir arada...

İLK ADI KARAMAN

Gelin birlikte Çameli'ni daha yakından tanıyalım. Denizli'nin en güneydeki ilçesidir. Alabalığı, elması, fasulyesi, domatesi, patatesi, fındığı ve en önemlisi cevizi meşhurdur. Malazgirt savaşından sonra Anadolu'nun Türkleşmesi soncunda kurulmuş bir yerleşim merkezidir. Karamanoğulları'nın 1277 yılında Selçuklulara yenilmesi sonucunda bir kısım Karamanlıların batıya doğru göç ettikleri, bunların obalar halinde Batı Anadoluda değişik yerlere yerleşmiş oldukları sanılmaktadır. Burdur ve Denizli çevresinde rastlanan Karaman, Karamanlı gibi açıklamalar bu gerçeğe dayanır. Çameli İlçesinin bilinen ilk adı bu yüzden Karaman'dır.

TARIM VE TURİZM ÖNDE

Çameli'nin ekonomisi tarıma dayanır. Mevsimlik işçilik ve büyük baş hayvan besiciliği yaygındır. Haziran ayının ortalarından Ağustos ayının sonlarına kadar yayla turizmi açısından canlılık yaşanır. Cuma günleri pazar kurulmaktadır. Bazı köylerde büyük kapasiteli alabalık üretim tesisleri vardır.

GELENEKLER YAŞATILIYOR

Özellikle köylerde eski Türk örf ve adetleri sürdürülmekle birlikte, sosyal yapı itibariyle Batı Anadolu'nun tipik özellikleri görülmektedir. Bazı köylerde düğün törenlerinde eski gelenek ve göreneklerin aynen devam ettirildiği bilinmektedir. (Hedef vurma, kapma v.b gibi) Asker uğurlama ve karşılama geleneği, yılın belirli aylarında köylerde topluca yağmur duasına çıkma ve imece usulü çalışma halen devam etmektedir. ALABALIĞI MEŞHUR

Büyük çoğunluğu Kanlıçay üzerinde olmak üzere yıl boyu serin sularda Alabalık üretimi yapılmaktadır. Çameli alabalığının en önemli özelliği suların serin ve bol mineral maddeli olması dolayısı ile lezzetli ve besin değerinin yüksek olmasıdır.

CEVİZ VE FASULYE

Kaliteli Çameli cevizi, lezzeti ile şifa deposudur. Omega 3, Omega 6, A, B ve E Vitaminlerini de içermektedir. Yayla özelliği taşıyan Çameli'nin iklimi fasulye yetiştirmeye elverişlidir. İklim ve toprağın özellikleri fasulyeye ayrı tat ve lezzet katmaktadır. Çameli fasulyesinin hayat kurtaran kanıtlanmış faydaları ise şöyledir. Başta kandaki kolesterolü önemli ölçüde düşüdür. Potasyum oranının yüksek olması nedeniyle yüksek tansiyonun düşürülmesinde önemli bir etkendir. İçeriğinde yüksek oranda demir bulunması nedeniyle kansızlığa karşı çok iyi bir ilaçtır. Protein bakımından çok zengindir. Bitkisel protein ihtiyacının karşılanmasında çok faydalıdır.

YEMEDEN DÖNME

Çameli'nin damak çatlatan lezzetlerinden olan 'Leğen Böreği', kendine has aroması ve lezzetiyle 'Kuru fasulye', 'Çameli Alabalığı', mısır unundan saç böreği, 'Biber Yoğurtlaması', 'Arabaşı Çorbası' ve 'Etli Nohut' gibi yöresel yemeklerini mutlaka tadın.

NERDE KALINIR?

'Taş konaklar' farklı bir seçenek olabilir. Bunun yanında her bütçeye uygun yöresel oteller size konaklama sorununu ortadan kaldırıyor.

GÖRMEDEN DÖNMEYİN

■ SAZAK KANYONU: Kanyonda 1 mağara 3 adet şelale bulunmaktadır. Kanyonun içerisinde yer alan Sazak Mağarası ise görülmeye değer yerlerden birisidir. Kirazlıyayla ve Sazak köyleri arasında Karabayır çayı üzerinde bulunan sarkıt ve dikitlerden oluşmaktadır.

■ YÖRÜK OTURAĞI: Çameli'ye, 5 km uzaklıktaki bir alanda sessizliğin, huzurun ve çam ağaçlarının içerisindeki bir yaşam alanıdır. Yörük Oturağı Çameli Ovasına ve Çameli İlçesine kuş bakışı manzarasıyla gelenleri büyülüyor. Çameli'nin akciğeri olarak bilinen Yörük Oturağı Ormanı tam bir hazine niteliğindedir. İlçenin kenarında sakin kalan nadir yerlerdendir. Şehrin gürültüsünden ve stresinden kaçmak için ilçemizin en güzel noktalardandır. Adeta oksijen kaynağı olan bu ormanda yeşillerin arasında kaybolarak sevdiklerinizle yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir ve bisiklet sürebilirsiniz.

■ KOLAK GÖLÜ: Kolak Mahallesinde bulunan bir Krater gölü yanında birkaç gününüzü geçirmeye ne dersiniz? Çameli merkeze 13 km mesafededir. Çevresi düzenlenerek cazibe merkezi haline getirilmiştir. Kolak Gölü'nde, piknik yapmak isteyenler için oturma alanları, barbekü, çeşme otopark ayrıca doğaseverler için yürüyüş yolları, karavan ve çadır ile kamp alanları bulunmaktadır.

NADİR UYSAL