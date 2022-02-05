Teknolojiye evde teknik çözüm

Yaşanan dijital dönüşüm evde kullanılan teknolojik ürünlerin sayısında artışı da beraberinde getiriyor. Özellikle bazı teknolojik aletlerle ilgili sıkça yaşanan sorunlar ise, bu sorunlara dair çözümlerin bilinmesini de önemli kılıyor. İşte evde sıkça yaşanan sorunlara teknik servisi aramadan önce çözüm olabilecek öneriler...

İNTERNET ÇALIŞMIYORSA

Günümüzde evde sıkça yaşanan teknolojik sorunların başında Wi-Fi problemleri geliyor. Modem üzerinde kablosuz ağ ışığının yanıyor olmasına rağmen, internet bağlantısında sorun yaşanıyorsa, çoğu teknik sorunun ve özellikle ağ sorunlarının giderilmesinde ilk adım cihazı yeniden başlatmaktır. Yönlendirici veya modemi yeniden başlatmak; cihazın bellek içeriğini temizler ve arka plandaki sorunların giderilmesine yardımcı olur. Eğer, halen internet bağlantısı alınamıyorsa, kabloların modemin arkasında doğru yere takılı olduğundan emin olunmalıdır. Sorun yine devam ediyorsa internete bağlanamama durumu, kullanılan cihazlardan kaynaklanıyor olabilir. Laptop, cep telefonu, tablet gibi birden fazla cihaz kullanımı söz konusu ise birinden internete bağlanıp bağlanılamadığı kontrol edilmelidir. Cihazlardan birisi internete bağlanabiliyorsa, internete giriş yapılamayan cihazın ayarlarına göz atılmalıdır. Tüm atılan adımlar internet bağlantısı ile ilgili çözüm sunmuyorsa, cihazlarda bir arıza olup olmadığının anlaşılması, modem ve internete bağlı cihazların internet protokollerinin incelenmesi gerekir. Bu durumda, ilgili servis sağlayıcısı aranarak mevcut sorun ve çözümü hakkında detaylı bilgi alınmalıdır.

TELEFON ŞARJ OLMUYORSA

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen telefonların sarjı ile ilgili yaşanan sorunlar, günümüzde evde sıkça tanık olunan teknolojik sorunların başında geliyor. Benzeri bir durumda öncelikle telefonun kılıfını çıkarın, başka bir güç kaynağını deneyin. Ayrıca sarj kablosunu ve şarj girişini kontrol edin. Yapılan tüm kontrollere rağmen sorun halen devam ediyorsa mutlaka bir teknik servisten yardım alın.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ ÇALIŞMIYORSA

Saç kurutma makinesinin hava deliklerine biriken toz, kir ve saç kremi gibi ürünler hava akımını yavaşlatır. Bu durum makinenin içindeki hava sıcaklığının artmasına sebep olur. Sonuç olarak makine ya bozulur ya da tutuşur. Yaşanabilecek bu olası durumun önüne geçmek için saç kurutma makinesinin metal bir filtresi var ise, sabunlu su ile temizlenmelidir. Filtre dikkatli bir şekilde yerinden çıkarılarak sabunlu su içinde 15 dakika bekletilmeli, temizlendikten sonra kurumaya bırakılmalıdır.

TELEVİZYON AÇILMIYORSA

Televizyonun açılmadığı durumlarda bağlı bulunduğu elektrik prizi değiştirilerek yeniden açılmalıdır. Elektrik prizlerindeki hatalar ve topraklamadaki bozukluklar nedeniyle televizyonların ışıkları yanmayabilir. Bu işleme rağmen televizyon yine de açılmıyorsa, televizyonun arkasında bulunan bütün bağlantıları çıkarılarak yeniden başlatılmalıdır. Bütün bağlantıları sökerek denemenize rağmen televizyon ışığı yanıp sönmeye ve açılmamaya devam ediyorsa, yetkili teknik servis ile iletişime geçilmelidir.