Bomber ceketler ile her zaman şık

Zamansız ve mevsimsel trend bomber ceket modelleri 2022 yılının yine popüler parçaları arasına girdi. Rahat stili ve aynı zamanda maskülen görünümleri ile moda dünyasında her daim ününü korumaya devam ediyor. Gardıropların joker parçası olmayı başaran bomber ceketler dolgun bir görünüme sahip, bel ve bilek kısımları lastikli modellere deniyor. Bu ceketler, özellikle yazdan sonbahara ve ilkbahardan kışa geçiş için harikadır. Bu nedenle, bomber ceketler her kadın ve erkeğin gardırobunda bulunması gereken parçalardandır. Gardırobunuzun geri kalanı da bu ceketlerden önemli ölçüde yararlanacaktır.

STİL SAHİBİ RAHATLIK

Rahatına düşkün modern stil sahibi kadınlar için sezonun yükseleni kargo pantolonlar. Bu sezon bol kargo pantolonları daha çok görüyoruz. Paperbag pantolon modellerinde bile kargo cep detayı bulunuyor. Bershka'dan Koton'a her markanın bir kargo pantolon modeli var. Oversize çizgili gömlek, siyah rugan stiletto ve renkli deri bir el çantası ile kombini bambaşka bir noktaya taşıyabilirsiniz. Şu sıralar yaşadığımız mevsim için en iyi kombin önerisi çizmelerle yapılan bu görünüm olacak. Birçok markanın ilkbahar ve yaz sezonu kataloglarında da yer alan kargo pantolon modeller, hem renk hem de tasarım yönünden, ilkbahar ve yazın tüm canlılığını üzerinde taşıyacak.

FULYA TANYOL