Ege’nin en romantik tatil seçenekleri

ÇEŞME

BİBLOS ALAÇATI

Eşsiz manzarası, lüks ve doğayı en konforlu şekilde bir araya getiren ve koruyan mimarisi, incelikle tasarlanmış suitleri, özel beyaz kum plajı, hindistan cevizi ve zeytin ağaçları arasında gizlenmiş havuzları, rafine lezzetleri, spası ve kusursuz hizmet anlayışıyla Biblos Resort, Alaçatı, dört mevsim lüks ve keyif vadediyor.





BOYALIK BEACH

Lüksün standart olduğu odaları, seçkin damak zevklerine seslenen restoranları, çok özel barları, özel kumsalı, ikisi termal olmak üzere 5 adet havuzu ile kışın da keyifli bir atmosfer sunuyor. Maviyi kucaklayan muhteşem manzaralı odanızın balkonunda bile romantizmin tadını çıkarabilirsiniz.

CUNDA

DESPOT EVİ

Yemek yemek, havuza girmek, duş yapmak, uyumak gibi sıradan eylemlerin birer estetik şölene dönüştüren detaylarla donatılmış Despot Evi muhteşem tarihi ile sizi bir masalın içine çekiyor. Otel bünyesindeki 1862 Restoran'ın mutfağı da iddialı. Yerel Ege lezzetlerine, dünya mutfağının cesur esintileri eklenmiş. Ayrıca Yund Spa'da kendinizi şımartabileceğiniz geleneksel hamam ritüelleri, organik aromaterapi, refleksoloji gibi çeşitli masajlar sunuyorlar.



KAZDAĞLARI

İDA TAŞ KONAK

Enfes çam kokulu ormanın tam kalbine kurulmuş olup, size efsanelerin, huzurun ve mutluluğun resmini çiziyor. İda Taş Konak sizlere hayatın mitolojik boyutunu da sunuyor. Tatildeyken dahi ev konfor ve rahatlığını aratmayacak şekilde tasarlanıp dekore edilmiş odaları muhteşem. Yeşilyurt Köyü'nün muhteşem atmosferinde küçük bir kaçamak için ideal.



ATİLA BEY KONAĞI

Kuzey Ege'nin en güzel ve bakir lokasyonlarından Kazdağları'nda, Mıhlı Şelalesi'ni kucaklayan dağ ve deniz manzaralı, ahşap ve taş bina mimarisiyle Atila Bey Konağı yıl boyunca açık. İzole olmak, kafa dinlemek ve romantizm için biçilmiş kaftan. Nefis, fırından çıkmış ekmek ve pidelerle taçlandırılan bir serpme kahvaltıdan sonra sedirli balkonda ister kitap okurken, isterseniz de muhteşem Edremit Körfezi ve deniz manzarasını izlerken yudumladığınız bir fincan kahve ile dinlendiğinizi hissedin.





BİRGİ

ATA KONAĞI

Ceviz ağaçlarının, asırlık çınar ağaçlarının birbirine kavuştuğu dört mevsim başka güzel bir yer Birgi. Birgi Ata Konağı, 9 odalı bir aile işletmesi... Yöresel doku hiç bozulmamış; odaların perdeleri, nevresimler hep bir detay. Yemeklere gelince mevsimine göre turp otu kavurması, güveç, iğnelik otu kavurması, sarmaşık kavurması gibi yöresel yemekler servis etmeyi çok seviyorlar;

ŞİRİNCE

KIRKINCA EVLERİ

Kırkınca Evleri, sizi doğanın ve tarihin el ele yarattığı mucizeye tanık olmaya, şehirden uzakta doyasıya dinlenmeye ve eğlenmeye çağırıyor. Ayasuluk Kalesi, Meryem Ana Evi, St. Jean Kilisesi, , Efes Antik Kenti gibi tarihi hazinelerle çevrili Şirince köyü, 350 metre yükseklikte muhteşem bir doğa ve zamanın nasıl geçtiğini size unutturacak etkinliklerle dolu. Yeşillikler içindeki havuzu, restorandan çıkan lezzetleriyle muhteşem bir kaçamak sunuyor.





GÜLLÜ KONAKLARI

Kişiye özel hizmet anlayışıyla, rahatlık ve konfor ön planda tutularak hazırlanmış odaların her biri farklı renk ve dekorasyona sahip. Odalarının ikisinde, aslına uygun olarak korunmuş orijinal ocakları bulunuyor. Banyolarda ayaklı Fransız küvet keyif için ideal. Otelin özel dekore edilmiş, şık, şömineli restoranıysa yöresel tatlar ile Dünya mutfağını, lezzetli şekilde bir araya getiriyor. Güllü Konakları'na ait olan, üzüm bağı ve lavanta bahçesiyle çevrili, örme taştan yapılmış Bağ Evi ise Şirince köyünde, otele 1,5 km mesafede yer alıyor.





DATÇA

KAYA GUEST HOUSE

Zeytin ağaçları arasındaki bu şirin otel, yılın on iki ayı misafirlerini ağırlıyor. Odalardaki bembeyaz duvarları ahşap çıta tavan ile tamamlamışlar, yerlerdeki kilimler tarzlarına çok yakışmış bir de bazı odaları şömineli. Kahvaltıları yöresel tatlarla zenginleştirilmiş serpme köy kahvaltısı. Akşam yemeği için ise menü İtalyan mutfağı ağırlıklı. Pizzalar çeşit çeşit hepsi de çok lezzetli. Tahinli suflesi ise mükemmel gittiğinizde var ise kaçırmayın, mutlaka tadın.

BURCU ILGIN