En tatlı Sevgililer Günü

İzmir'in önde gelen otellerinin baş aşçıları ve pasta şefleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için yine birbirinden leziz pasta ve tatlılar hazırladı. Mövenpick Hotel İzmir, Swissotel Büyük Efes, Kaya İzmir Thermal & Convention, Hilton Garden Inn İzmir, Wyndham Grand İzmir Özdilek ve Renaissance İzmir Hotel'in mutfak ekibi, görüntüsüyle ve içeriğiyle nefis tatlılar yaparak konuklara lezzetli bir gün yaşatmak için hazır. Her yıl tüm dünyada kutlanan 14 Şubat için günler öncesinden hazır olduklarını söyleyen mutfak ustaları, bu özel günü daha da özel kılmak için mesleki deneyimlerini ve el yeteneklerini birlikte sergileyecek.

PİNYATA PASTANIN SÜRPRİZİ

7 yıldır otelde görev yapan ve 2022'ye özel olarak tüm menüleri komple değiştiren Wyndham Grand İzmir Özdilek mutfak şefi Muzaffer Yalçın, "Otelimize gelen çiftlerin birlikte kırıp yemesi için pinyata pasta dizayn ettik. Kalp şeklindeki çikolata kaplamayı, o geceye özel olarak yaptırdığımız ahşap çekiçle kırıp içerisinde yer alan yaban mersinli mousse pastaya ulaşacaklar. Hayatı birlikte paylaşan çiftlerin, kaplamayı da birlikte kırıp içindeki pastayı yemelerini düşündük" yorumunu yaptı.

İKİ FARKLI LEZİZ SEÇENEK

Bu yıla özel iki pasta hazırladıklarını söyleyen Kaya İzmir Thermal & Convention mutfak şefi Nejdet Polat, "Biri çilekli çikolatalı, diğeri de çikolataya nazaran daha hafif olan mevsim meyveli pasta. Üzerini frambuaz sosla kapladığımız meyveli pastanın içerisinde taze ananas, yaban mersini, frambuaz ve frenk üzümü bulunuyor. Diğer pastamız ise tamamen çilekli olduğu için hiçbir sos kaplama yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

BEYAZ ÇİKOLATA VE ÇİLEK ŞÖLENİ

Çiftlere beyaz çikolatalı çilekli pasta sunacaklarını belirten Mövenpick Hotel İzmir pastane şefi Ozan Arıkan, "İçerisinde beyaz kıtır inci taneleri ve bademli sponge kek bulunan pastanın üzerini de frambuazlı makaron ve taze orman meyveleriyle süsledik. Beyaz çikolatadan hazırladığımız glace sosla da etrafını kaplıyoruz" dedi.

LEZZETLERİN BULUŞMASI

Tabanı karamel mousse olan pastanın içerisinde vanilyalı ve Hindistan cevizli jel bulunduğunu dile getiren Renaissance İzmir Hotel pasta şefi Yiğit Osman Anapar, "Üzerinde kakuleli, ananaslı ve lime limonlu peltemiz var. Arasına da portakallı bisküvi yerleştirdik. Tabağı da yenilebilir çiçek, frenk üzümü, çilek, yaban mersini, frambuaz ve Hindistan ceviziyle süsledik" bilgisini paylaştı. KALBİN TATLI AÇILIMI

Sevgililer Günü için çilek ve Hindistan cevizli pasta yaptıklarını ifade eden Swissotel Büyük Efes pastane şefi Emrah Tuna, "Üzerindeki süslemeyi ise önceden tamperlediğimiz çikolatadan yapıyoruz. 6 kişilik olarak hazırladığımız pastanın içerisinde ithal bir markanın ürünü olan beyaz çikolata mevcut" açıklamasında bulundu.

ORMAN MEYVELERİNİN TAZELİĞİ

30 yıllık deneyime sahip olan Hilton Garden Inn İzmir mutfak şefi Ahmet Yıldız, "Frambuaz, böğürtlen ve frenk üzümünün yer aldığı orman meyvelerinden oluşan bir pasta hazırladık. Bu sefer içerisinde çikolata kullanmadık. Sadece dekor amaçlı olarak üzerine beyaz çikolata kalpleri ekledik. Etrafını da orman meyvelerinden hazırladığımız bir sosla kapladık" dedi.

ERCAN AKGÜN