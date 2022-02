Onu teknoloji ile mutlu edin

TİTİZLERE: ROBOT SÜPÜRGE

Neredeyse her evin ihtiyacı haline gelen robot süpürgeleri ilk geliştiren markalardan biri olan iRobot'un modellerine bakarak ideal yılbaşı hediyenizi bulabilirsiniz. Markanın Roomba i7+ modeli, temizliği sadece belirlenen alanlarda yapmaya olanak tanıyan, dışarda bırakma fonksiyonuyla dikkat çekiyor.





SANAT TUTKUNLARINA: THE FRAME TV

Teknolojinin yanında sanata da tutkun sevdikleriniz için en ideal hediye alternatifi Samsung The Frame. Kullanılmadığı anlarda bir sanat eserine dönüşen The Frame TV'ler, kişiselleştirebilir çerçeve seçenekleriyle yaşam alanınıza şık bir dokunuş katıyor.



MÜZİKSİZ YAŞAYAMAYANLARA: BLUETOOTH HOPARLÖR

Banyoda müzik dinlemeyi seven bir sevdiğinize bu sağlam ve su geçirmez bir Bluetooth hoparlörü hediye edebilirsiniz. Daha uzun çalma süresi ve entegre ses asistanı Bang & Olufsen Beosound A1 harika bir seçenek. Gerçekten çok az hediye insanların hayatında böylesine konforlu bir değişim sağlar...





OYUN TUTKUNLARINA: AKILLI TELEFON OYUN KUMANDASI

Telefonda oyun oynamaya meraklı bir sevdiğinize hediye alacaksanız, Razer Kishi adlı bu oyun kumandasını mutlaka değerlendirmelisiniz.





MASA BASI ÇALIŞANLARA: BÖLGESEL MASAJ ALETİ

Kas dokusuna derinlemesine nüfuz eden basınç darbeleriyle bu cihaz, kas ağrılarını azaltıyor, kas iyileşmesini hızlandırıyor ve egzersiz yaralanma riskinizi azaltıyor.



SAĞLIKLI YAŞAYANLARA: ŞARJLI BLENDER

Taze smoothie'leri, shake'leri, margaritaları ve bebek mamalarını hazırlamanın pratik ve portatif yolu olan bu blender, pili sayesinde her yerde kullanım imkanı sağlıyor.

ASİSTANA İHTİYAÇ DUYANLARA: AKILLI ASİSTAN

Amazon'un akıllı asistanı Echo'nun yeni modeli Echo Show 5'teki 5,5 inç büyüklüğündeki ekran ve 1 MP kamerası, klasik Alexa işlevselliğini görüntüyle genişletiyor.