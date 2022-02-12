Otizmli Kağan ilk kez sahnede

Gönüldaş Kültür ve Sanat Derneği, Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde konser verdi. Derneğin kurucusu Selim Gönüldaş yönetiminde ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, 12 solist sırayla mikrofon başına geçti. Gecenin en ilginç bölümü ise otizmli Kağan Seçkin Biçmen'in (15) sahneye çıktığı anlardı. Çocukluğundan beri özel eğitim alan ve kendisiyle aynı özellikte olan diğer gençlere nazaran büyük ilerleme kaydeden Kağan, "Asla Vazgeçemen" adlı şarkıyı seslendirerek, adeta başarılı ilerleyişinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi. 3,5 yaşından beri kendisiyle yakından ilgilenen 11 yıllık eğitmeni Makbule Düzyatan ile birlikte sahneye çıkan Biçmen, ilk kez tek başına şarkı söyleyerek başarısını herkese kanıtladı. 3 aylık hazırlık aşamasından sonra konseri düzenleyen orkestra, gecede sanat müziği, halk müziği, arabesk ve popüler müzikten parçalar seslendirdi. 2014'ten bu yana faal olan derneğin yılda iki kez konser verdiğini belirten sanat yönetmeni Selim Gönüldaş, 7 Mart Pazartesi günü de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda yeniden sahnede olacaklarını dile getirdi.

■ ERCAN AKGÜN