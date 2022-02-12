Paris’te Izmir’i temsil edecek

İzmirli ressam, tasarımcı ve eğitimci Gülperin Sertdemir 16-20 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Grand Palais Art Capital 2022 sanat fuarına katılıyor. Fuarın açılışı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi ve temsilcileri, Grand Palais Müze Müdürü, çok sayıda bürokrat, UNESCO üst düzey yöneticileri ve sanat camiasından konukların katılacağı özel bir davetle yapılacak. Fuar için aylardır titizlikle hazırlandığını ifade eden Sertdemir, "Etkinliğe Anadolu Kültürü temasıyla katılıyor olmak ve ülkemi temsil etmek benim için çok heyecan verici.

ANADOLU KÜLTÜRÜ

Armand Berberian küratörlüğünde yer aldığım Art Capital 2022'de tuval üzerine akrilik boya çalışmalarımı sergileyeceğim. Amacım, var olan Anadolu Kültürümüze yeni bir üslup, yeni bir anlam kazandırmak. Smyrna, Hitit, Hatti, Hurri, Troya, Asur, Urartu, Frygia, Lydia, Karia, Lykia, Fenike, Helen ve Assos'a kadar uzanan Anadolu insanının kendi başlangıcı, potansiyeli, dönemlerin kültürel göstergeleri olan, örf, adet, sosyal yaşantı, gelenek ve alışkanlıklarını, içinde bulundukları koşulları belleğimde kodladım. Dokusal zenginliklerle dolu figürler ve nesneler arasındaki düzene farklı bir yorum getirdim" dedi.

■ ERCAN AKGÜN