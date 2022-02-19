Çılgın neonlar

Neon kıyafetler yükselen trendler arasına girdi. Bu yazın olmazsa olmaz renk kombinleri arasında yerini şimdiden aldı bile. Yaza uygun enerjisi, canlılığı, giyenin dikkatleri üzerine çekmesini sağlayan, kombinlere renk katan neon parçalar kıyafetten, aksesuara hatta mobilyalarla kadar karşımıza çıkıyor. Ünlü isimlerin yavaş yavaş normal yaşantılarında kullanmalarıyla bir sokak modası haline gelen neon renk kullanımının etki alanı git gide büyüyor. Neon renkleri şu an her markanın tasarımlarında görmek mümkün. Tüm kombini neon seçmek size korkutucu geliyorsa, kullandığınız giyim parçalarından birini neon tercih edebilirsiniz. Oversize bir tshirt altına kombinleyeceğimiz neon tayt ile oldukça spor ve modern görünmek mümkün.

RENGARENK GÖZLER

Makyajda trendler hız kesmiyor. 2022 yılında eye liner da renklendi ve şimdiden sokaklarda rengarenk eye liner sürmüş genç bayanlar görmek mümkün. Siyah eyelinerı bir kenara bırakıp, gözlerini daha canlı ve parlak gösterecek olan renkli eyelinerları çok seveceksin. Davetlerde ve sokak stilinde rahatlıkla kullanabileceğin renkli eyelinerlar ile çekici gözlere sahip olabilirsin. Mavi, yeşil ve beyaz eye liner dışında mor da en çok kullanılan renkler arasında. Özellikle göz makyajı konusunda biraz daha trendleri takip eden biri olursanız eminiz güzelliğinizi daha çok ön plana çıkarabilirsiniz. Değişikliklerden korkmayın ve farklı renklere kucak açın.