Fındık kabuğundaki lezzet sırrı Coeur de Lion & Barbekü’s’te

İzmir'in genç ve başarı işadamlarından 30 yaşındaki Gıda Mühendisi Sergen Buzgan tarafından işletilen ve 9 Ekim 2020'de kapılarını hizmete açan Coeur de Lion & Barbekü's, kentin en önemli lezzet duraklarından biri haline geldi. Karşıyaka Çevre Yolu'nun Soyak Evleri ile Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Mahallesi girişlerindeki merkezi noktada bulunan körfez manzaralı mekan, dünyanın sayılı mekanlarında bulunan farklı bir konseptle, müdavimlerinin vazgeçilmezi oldu.

ASLAN YÜREKLİ

Coeur de Lion Kurucusu Sergen Buzgan, "2020 Ekim ayında açtık. 21 Kasım'da pandemi nedeniyle kapattık. 1 Haziran'da itibaren tekrar hizmete açıldı. Yerimiz çok güzel. Konum olarak bize çok cazip geldi. Çevre yolunun hemen girişini hem çıkışına yakın olduğu için tercih ettik. Şehrin ortasında dağ havası veriyor. Biz mangalcı olduğumuz için dağ havası bize çok uygun. "Coeur de Lion" aslan yürekli anlamına geliyor. Hem de köz ve kor anlamına geliyor. Yaptığımız işe uygun olsun diye bu ismi seçtik."

FARKLI BİR KONSEPT

Dünyada sayılı mekanda bulunan konspetle ilgili bilgiler veren Buzgan "Alt katımızdaki konsept tamamen bize ait. Üst katı ise yeni nesil restoran tarzında hazırladık. Masalarımızda mangallarımız var. Mangal istemeyenler içinde normal masa şeklinde de kullanılabiliyor. Kilogram hesabı çalışıyoruz. Dilediğiniz eti seçiyorsunuz. Mezeyi de seçiyorsunuz. Etlerimizin yanına uygun içeceklerimizle misafirlerimize lezzet şöleni yaşatıyoruz" dedi.

500 KİŞİYE AYNI ANDA HİZMET

Profesyonel ekibiyle 500 kişiye aynı anda hizmet etme kapasitesine sahip olduklarını belirten Buzgan, "Değerli etlerimiz var. Kuzu bonfile, kuzu lokum, kuzu küşleme, külbastı gibi çok seçeneğimiz var. Dana olarak da anrikot, bonfile satıyoruz. Dry Age'lerimiz var. 500 kişiye aynı anda hizmet verebiliyoruz. 40 kişilik profesyonel bir ekibimiz var. Konseptimiz çok farklı dünyada sayılı mekanda vardır. Tavanlar yüksek. Masaların arası oldukça mesafeli. Tasarımı diğer mekanlardan oldukça farklı" diye konuştu.

ÖZEL BİR MANGAL

Mangallarda fındık kabuğu yaktıklarını söyleyen Buzgan, "Fındık kabuğunu ham olarak alıyoruz. 48 saat mangalda yanabiliyor. Koku, is yapmıyor. Etlerimizin lezzetinin çok beğenilmesinin sebeplerinden birisi de fındık kabuğuyla yaktığımız mangallarımız. Kuzularımızı Balıkesir'deki anlaşmalı kesimhanelerde kestiriyoruz. Danalarımızı da özel seçiyoruz. Değerli etlerimiz özenle seçiliyor. Müşterilerimiz etlerimizin lezzetini çok beğeniyor" dedi.

HAMBURG ŞUBESİ

Yurt dışına şube açacaklarının bilgisini veren Sergen Buzgan sözlerini şöyle sürdürdü: "Markalaşmak için bu yatırımı yaptık. Almanya Hamburg için şube görüşmelerimiz devam ediyor. İzmir dışında diğer illerimizde ve yurt dışına açılmayı hedefliyoruz.



ET İÇİN BİZİ TERCİH EDİYORLAR

Etkinliklere evsahipliği yaptıklarının altını çizen Buzgan, "Özel davetler düzenleniyor. Açık alanlarda etkinlikler düzenleniyor. Doğum günü etkinlikleri, nikah sonrası yemek, kokteyl tarzı nikahlar için İzmirliler mekanımızı tercih ediyor. İzmirliler et yemek istediğinde bizi ziyaret ediyor. Fındık kabuğunda nar gibi pişen etlerimizin tadına bakmak isteyen İzmirlileri Coeur de Lion & Barbekü's'e bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TOLGA TEKİN