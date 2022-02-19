İzmir’in sevilen sesi Tamer Acar’dan Beni Affet

İzmir'de doğup büyüyen, sahnelerin başarılı ve sevilen yüzü Tamer Acar, ilk profesyonel çalışması "Affet Beni"yi Seyhan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Acar, şarkısının tanıtımını sahne aldığı İzmir Karşıyaka'nın en özel güzide mekanlarından Asmalı Meyhane'de gerçekleştirdi. Uzun yıllardır çeşitli mekanlarda sahne alan, geniş repertuvarıyla ve eğlenceli sahnesiyle misafirlerine doyumsuz eğlenceler sunan Tamer Acar'ın, sözü ve müziği kendisine ait olan "Affet Beni" şarkısının düzenlemesi ise Erkan Hıdırbozan imzası taşıyor.

KLİP FOÇA'DA ÇEKİLDİ

Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan genç sanatçının bir yanı öğretmen olmayı arzu ederken, bir yanı hep şarkı söylemek istedi. Müziğe olan sevgisini aynı zamanda şarkı sözü yazarak ve beste yaparak sürdüren sanatçı şu anda iki hayalini de gerçekleştirdi. Tamer Acar, hem İngilizce öğretmeni olarak hem de solist olarak İzmir'de yaşamaya devam ediyor. Sözleriyle dinleyicisinin kalbine dokunacak şarkının klibi de İzmir Foça'nın güzelliklerini gözler önüne sererken, soğuk kış günlerinde dinleyicisinin evlerinin kapılarını aralayarak içini ısıtacak.