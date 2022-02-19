Minikler sahneye Suna Şenel anısına çıktı

Seferihisar'in milli eğitime bağlı olarak faaliyet gösteren ilk ve tek bale ve dans okulu Neşeli Akademi, 2022 yi muhteşem bir gösteriyle kucakladı. Her yaştan öğrenci gurubunun sergilediği üstün sahne performansı ailelerini gururlandırırken, öğrencilerin gösterisi Türkiye'nin ilk balerinlerinden Suna Şenel anısına gerçekleştirildi. Seferihisar'da attıkları sanat tohumlarının artık filizlendiğine dikkat çeken okul kurucuları Şeniz Yırtlazlı ve Başak Güneş Kolcuer, eğitimlerinde bale öğretmenin yanı sıra, çocukların kişisel gelişimlerinin de desteklendiğini söyledi.

ÇOCUK TEMELLİ EĞİTİM

Balenin ve dansın aşkla yapılması gerektiğini belirten Başak Güneş Kolcuer, 'Neşeli bale ve dans kursunun eğitim sistemi olarak diğer okullardan farkı, çocuğu temel alarak, disiplinli ve sıkıcı değil, neşeli ve oyunlarla, farkına vararak ilerlemeyi hedefliyor. Bu şekilde verilen egzersizler ile öğrenciler içsel disiplinini oluşturup tekrar etmeyi kendileri istiyorlar ve bizim gibi dansı, baleyi aşkla yapıyorlar' dedi. Okulda farklı branşlarda eğitimlerin verildiğini hatırlatan Şeniz Yırtazlı ise, klasik bale eğitimi yanı sıra, cimnastik, kpop, Latin dansları, zumba, yoga gibi farklı branşlarda eğitimlerin sürdürüldüğünü söyledi.

TOLGA TEKİN