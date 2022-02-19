Paris’ın elması Bayramiç’i tanıtacak

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, mitolojik öyküye göre Paris'in, güzellik tanrıçası Afrodit'e verdiği altın elmayla dünyaya tanıtılacak. Kaymakamlığın, 'Her şeyin başladığı yer, Truva İda Dağı' projesi kapsamında, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde seramik tozundan hediyelik altın elmaların üretimine başlandı. Kaymakamlık, mitolojik öykünün de yazılı olduğu bir şilt içerisindeki altın elmaları, ilçeye gelen konuklara hediye edecek. Seri üretime geçildikten sonra altın elmalar turistlere hediyelik eşya olarak da satılacak.

"EN GÜZELE" VERİLECEK HEDİYE

Altın elmanın Troya efsanesinin de başlama sebebi olduğunu ifade eden Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, "Efsaneye baktığımız zaman Paris, üç tanrıça arasında ortaya çıkan anlaşmazlığı çözmek üzere görevlendiriliyor. En güzel tanrıçanın seçilmesi konusunda kendisine görev veriliyor. Paris, bu altın elmayı Afrodit'e veriyor. Diğer iki tanrıça Helen ve Athena buna kızarak Troya'yı yıkacaklarını söylüyorlar. Altın elmanın anlaşmazlık elması olarak da anılması en güzelin kim olduğu konusundaki anlaşmazlıktan geliyor. Bu nedenle elmanın üzerindeki 'en güzele' ifadesi önemli ve biz de hediyelik altın elmaların üzerinde bu yazıyı kullandık.

KADINLARA GELİR OLACAK

İlçe Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kadın kursiyerlerin ürettiği altın elmaları içine koydukları kutuların üzerinde de efsanenin Türkçe ve İngilizce olarak anlatıldığını söyleyen Kaymakam Alper Taş, "Biz Troya hikayesinin özellikle İda'da geçen bu kısmını vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Troya efsanesini anlamak için herkesin bu olayın başladığı İda'ya, yani Kazdağları'na gelmesi gerekiyor. Aynı zamanda da ilçemizde üretim yapan kadınlarımız önemli bir gelir elde edecek" diye konuştu.

■ ELİF ÇELİK