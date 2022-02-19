Sebzenin gücü ödül getirdi

Taze detoks suları üreten İzmirli firma kalitesiyle ödüle layık görüldü. İzmirli Shot the Sun Detoks Ürünleri firması İstanbul'da düzenlenen"2022 Shining Stars Awards-Yılın Parlayan Yıldızları" ödül töreninde Yılın En İyi Çıkış Yapan Detoks Ürünleri Markası kategorisinde ödül aldı.

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ FİRMA

Firma adına konuşma yapan yönetim sorumlusu Baki Koçbeker, "ABD'de ve Avrupa'da özellikle son 10 yılda sağlıklı gıda marketlerinin raflarını dolduran ve çeşitli karışımları bulunan detoks içeceklerini soğuk sıkım tekniğiyle üretiminde Türkiye'de öncü firmalar arasında yer aldıklarını" söyledi. Sebze ağırlıklı üretmiş oldukları detoks ürünlerinin; vücudu asit yükünden ve toksinlerden arındırdığını ve sağlıklı kilo vermeyi sağlayarak ideal bedene dönüşü başlattığını bildiren Baki Koçbeker, ödülü ekibi içinde bulunan doktor, beslenme uzmanı ve diğer ekip arkadaşları adına aldığını söyledi.

20 ÇEŞİTLİK KARIŞIM

İçeceklerin detoksifikasyon ve kilo kontrolü için bu kadar başarılı olmasının sırrını ise formülünde kullanılan 20'e yakın taze sebzenin içecek içerisindeki oranının yüzde 85 ten fazla olması, meyve oranının yüzde 15 in altında tutulması olduğu söyledi. İçeceklerin tam bir vitamin ve mineral deposu olması nedeniyle bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, depresyondan kronik yorgunluğa kadar birçok belirtinin düzelmesine yardımcı olduğunu ve alkalizer özelliği bulunması nedeniyle arınma ve fazla kilolardan kurtulup ideal bedene ulaşmanın en hızlı ve en sağlıklı yöntemi olduğunu belirtti.

■ FATİH ŞENDİL