Bakıra çekiçle manzara işliyor

Afyonkarahisar'da demir doğrama ve bakır süslemeciliği yapan 78 yaşındaki Yakup Çetinkaya, 40 yıldan fazladır yaptığı bakır işlemeciliği ile yağlı boya resimlere taş çıkartıyor. Çetinkaya, genellikle manzara resimlerini işlediği eserlerini 2 ila 20 bin arasında değişik çekiç darbeleri ile ortaya çıkarıyor. Çetinkaya, "Meslek hayatım 64 seneyi buldu. Ben bakır ve demir işleriyle uğraşıyorum. Türkiye çapında 500 civarında bakırlı kapım var. Bir arkadaş tahin makinesi yapıyor, ona dekoratif amaçlı bakır dövüyorum. O da 60 ülkeye ve Türkiye'nin her yerine bu makineyi gönderiyor. Bakır süslemeciliği mesleğini ben kendi kendime öğrendim" dedi.

DEVAM ETSİN İSTİYOR

Bakır işlemeciliği sanatına meslek lisesinde okurken merak sardığını dile getiren Çetinkaya, bir bakır resmi 2 ila 20 bin arasında değişen çekiç darbesi ile işlediğini vurguladı. Bu mesleğe gençlerin de merak sarması gerektiğini belirten Çetinkaya, "Sanat okulunda okurken çok resim çektim. Elime geçen kağıda resimler yapıyordum. Şimdi onların meyvesini alıyorum. Hiçbir yere bakmadan ve çizim yapmadan en küçük bir bakıra 2-3 bin civarında çekiç vuruyorum. Büyük bir bakıra manzara resmi yaptığımda ise 15-20 bin civarında çekiç vuruşu yapıyorum. Genellikle manzara resmi, dağ, bulut, kuş yapıyorum. Çam ağacı, palmiye ağacı yapıyorum. Allah bana böyle bir yetenek vermiş. Ben bu işi öğretmeyi çok isterim ama gençler bu işi heves etmiyor. Ben bu işi kendim buldum, kimse öğrenmeden benimle birlikte gidecek galiba bu resim işi. Aşağı yukarı bakır işini 40 yıldır yapıyorum" dedi.

AYŞEN ALPTÜZÜN