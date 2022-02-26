Balık tutkunlarının vazgeçemediği lezzet

Şiirlere ve şarkılara esin kaynağı olmuş, romantik günbatımı, imbatı, kafeleri, balık lokantaları, şık mağazaları, geçit törenleri, koşu ve bisiklet parkurlarıyla ünlü Alsancak Kordon, İzmir'in simgesi en popüler yeme içme ve eğlence merkezidir. Bu hafta lezzet durağımızda olağanüstü gün batımının keyfini çıkarabileceğiniz, İzmir körfezinin harika manzarasına karşı en özel lezzetleri ile şehrin merkezindeki meşhur balıkçı Veli Usta'dayız.





BALIĞA ADANAN ÖMÜR

İzmir'in köklü markası ve beğenilen balık restoranlarından olan Veli Usta'da en iyi mezeler, arzu ettiğiniz gibi pişirilmiş balık ve içeceğiniz ile birlikte lezzetin doruklarına çıkabileceğiniz gibi, dostlarınızla keyifli vakit geçirebilir, iş yemeklerinizin ve üst katı ile iş toplantılarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. İzmir'de, balık tutkunlarının vazgeçemediği adreslerin başında gelen Veli Usta, yönetim kadrosu ve ekibiyle fark yaratan bir restorancılık geleneği yaşatıyor. Özelliğini, kendine has meze çeşitleri ve balık tutkunlarına hitap eden eşsiz menüsünden alan Veli Usta eşsiz lezzetleri fark yaratıyor. Veli Sinanoğlu... Nam-ı diğer Veli Usta, markanın ismi. Ömrünü mutfağa, balığa adamış mutfak kültürümüze gastronomimize büyük katkılar sunmuş marka değeri yaratmış mütevazi ve saygın bir isim. Veli Usta markasını yaratmak kolay olmuyor. Arkasında uzun yıllara dayanan büyük bir emek, gece gündüz çalışma, disiplin, aşk, sevgi var. İşlerini çok seviyor, disiplinli ve sıkı çalışıyorlar.





ÜÇ ŞUBEDE AYNI KALİTE

Veli Usta küçük yaşlarda daha ilkokulu bitirir bitirmez iş yaşamına atılır, çalışmaya başlar. Memleketi Fethiye'den İzmir'e gelerek, küçük bir lokantada başladığı çalışma hayatına 1970'li yıllarda arkadaşıyla birlikte Hisarönü'nde Dostlar Balık Lokantası'nı devralarak devam eder. 10 yıl işletir. Sonra, Alsancak'a adım atar. 'Veli Usta Balık Pişiricisi'ni kurar. Kalitesi, lezzeti ve güler yüzlü hizmetiyle kısa sürede ünlenir. Günümüzde üç şubede konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Körfez Veli Usta, Köşe Veli Usta, İnciraltı Veli Usta olarak devam etmekte. Veli Usta, üç şubesinde de aynı kalite lezzeti standardı sunmaktadır. Veli Usta her daim işinin başında, ömrünü verdiği işini markasını çok seviyor, bırakamıyor. Buralara zor şartlarda geldiğim için bırakmak zor oluyor" demekte. Malzemelerinin en kalitelisini kullanıyorlar bu konuda tazelik ve kaliteden asla taviz vermiyorlar. Veli Usta'nın lezzetlerinin sırrını sorduğumda hijyene, kaliteye ve tazeliğe çok önem veriyorlar. Açık mutfak ve açık mangal çalışıyorlar, balık kebap gibi ateşi görerek, temas ederek pişiyor. gerçek tadını lezzetini buluyor.





İKİNCİ KUŞAK İŞ BAŞINDA

Şimdi ikinci kuşak bayrağı devralmış, Veli Usta'nın liderliğinde aynı ruh kültür disiplin ciddiyet aynı kalite ve lezzet anlayışıyla sürdürmekteler. Alsancak şubesinin işletmesini üstlenen ailenin en genç üyesi Birkan Sinanoğlu, İzmirlilerin vazgeçemediği Veli Usta lezzetlerini sunmaya devam ettiklerini, koordinatör aşçıbaşı Ahmet Usta yönetiminde oluşturdukları kadro ile yine eşsiz mönülere imza attıklarını belirtti. Ahmet Erten Usta; 1984 yılında Deniz Restoran'da çırak olarak başlamış. Bostanlı Deniz Restoran, İzmir ve Çeşme'nin marka mekanlarında çalışmış. 10 yıldır Veli Usta'da üç şubenin Aşçıbaşısı Genel Koordinatörü. Veli Usta'nın bir değeri, her şeyi Veli Usta markasına kalitesine lezzetine çok şey katmış samimi mütevazi özel birisi, mesleğini işini sevgi ile tutku ile yapan bir insan.



YEPYENİ OLUŞUMLAR

Önümüzdeki günlerde yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Birkan Sinanoğlu İnciraltı'nda event organizasyon firması Veli Usta'nın baş harfleri olan VU Organizasyonu kuracaklarını söyledi. Ayrıca bu sezon Çeşme'de yeni bir şube açmayı planlıyorlar. Soğuk mezelerde; yoğurtlu patlıcan, tekmil ve sade fava, çirozu kendileri yapıyorlar, mevsimine göre ot çeşitleri, zeytinyağlı enginar, baby enginar, levrek marin, pancar, İzmir Güzeli muhteşem. Ara sıcaklarda; kadayıflı karides, dil sarma, deniz mahsullü arapsaçı, Ayvalık lokumu, deniz mahsullü Şevketi bostan, deniz mahsullü erişte, Şevketi bostanlı karides, somonu portakal ve ananas yatağında sunuyorlar çok özel bir lezzet, denemelisiniz. Balık kavurma, Veli Usta'nın özel spesiyali olan meşhur dil şişi, balık restoranlarının olmazsa olmazı kalamar tava Veli Usta'da on numara, deneyin derim. Veli Usta'da Ahmet Usta'nın efsane lezzetlerinden biri de bademli dil balığını mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hazır salata olmuyor müşteri istediğinde yapılıyor. Tatlı olarak, ayva, kabak, sakızlı muhallebi, revani, bademli kazandibi çiçeği ve fırın helva.



SON SÖZ;

Markanın en önemli unsurlarından olan standardizasyon ve bütünsel kalite anlayışı var Veli Usta'da. Ömrünü bu sektöre adayan Veli Usta'nın şahsında tüm ekibe mutfak kültürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN