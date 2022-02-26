Geçmişten geleceğe keçe

Manisa Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde açılan keçe kursu ile unutulmaya yüz tutmuş bir zanaat tekrar canlandırılıyor. Kurslar ile çalışma hayatının içinde aktif bir şekilde yer alan kadınlar, ekonomiye de can vermeye devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak verilen kurslarda yetişen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerler, kurs sonunda aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübelerle öğrendikleri zanaatı hayatta tutarak ekonomiye katkıda bulunuyorlar. Kurslarda eğitim veren hocalar alanlarında uzman birer eğitmen olarak kursiyerler ile tecrübelerini paylaşarak bu zanaatın kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyorlar. Tepme keçede Türkiye'nin ve Balıkesir'in önemli zanaatkârlarından biri olan Hülya Görmezoğlu da Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'nde eğitim veren değerli hocalardan bir tanesi olarak görev yapıyor.

ÖZGÜN TASARIMLAR

Bilinen keçe yapımına ecoprint uygulamalarıyla farklı bir bakış açısı kazandıran Görmezoğlu "Burada tamamen geleneksel ve özgün çalışmalar yapıyoruz. Dış giyim ve ev aksesuarları gibi aklınıza gelebilecek her şeyi arkadaşlarımız burada icra ederek gelecek kuşaklara aktarıyorlar. Ürünlerimizi zeytinyağı, sabun, ılık su ve vücudumuzun uyguladığı basınçla yani tepme sistemiyle üretiyoruz. Ürünlerimizde herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Organik olmayan bir boyamız da yok. Her şeyimiz tamamen doğal olduğu için de vücudumuzun ısısını korumamıza yardımcı oluyor" şeklinde konuştu. Yelek, şal, eldiven, ceket, çizme ve farklı kullanım alanı olan aksesuarların üretildiği keçe kursu sayesinde bu zanaatı korumayı hedeflediklerini dile getiren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'mizde düzenlemiş olduğumuz kıymetli kurslardan bir tanesi de keçe kursumuzdur. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz hem bu zanaatın yaşaması için çaba sarf ederken hem de üretim yaparak doğrudan ekonomiye katkıda bulunabiliyorlar. Bizler de onların bu gayretlerinin sonuna kadar arkasında durarak imkânlar dâhilinde desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

■ ELİF ÇELİK