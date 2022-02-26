İzmir kuzeye doğru büyüyor

Coldwell Banker Lego Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Ömer Faruk Özdemir, son 10 yıl içinde hızla büyüyen İzmir'in merkezinde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle kentin kuzey aksa doğru gelişerek büyüdüğünü söyledi. 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan yıkıcı depremin etkisiyle, Çiğli ve Menemen ilçelerindeki gibi zemini sağlam alanların değerinin her geçen gün arttığını belirten Özdemir, "İzmir kent merkezinde yeterli arsa yok. Yeni alanlar imara açılsaydı şehir dikey büyümek zorunda kalmazdı. İzmir'de orman vasfını yitirmiş dağ yamaçlarında zeminden dolayı depreme karşı güvenli geniş araziler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki araziyi konut alanı olarak planlaması örnek oldu. Aynı planlama diğer ilçelerdeki arazilerde de uygulanmalı. Özellikle Çiğli Balatçık, Harmandalı'dan başlayıp Menemen hattına uzanan bölgede düşük eğimli boş araziler var. Kayalık olduğu için bu araziler imara açılıp konut alanı olarak değerlendirilebilir. Deprem gerçeğini unutmayıp zemin etüdü yapılarak binalar inşa edilmeli" diye konuştu.

"GÜVEN ADIMIZDA SAKLI"

İzmir'de gayrimenkul sektöründe önemli çalışmalar yapan Coldwell Banker Lego Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Ömer Faruk Özdemir, ekonomi ve sanayi alanında büyük hamleler yapan kentin özellikle kuzeye doğru gelişme kaydettiğini söyledi. "Güven adımızda Saklı" sloganını ilke edindiklerini belirten Özdemir "Bu nedenle Türkiye'nin birçok saygın özel ve kamu kurumlarında üst düzey görev yapan isimlerine gayrimenkul yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Ayrıca Bugün İzmir'de değer kazanan arsaların olduğunu görüyoruz. Çiğli Menemen gibi kentin kuzeyindeki bölgeler uzun yıllar değerine değer katıyor. Burada kentin ekonomik gücünün artmasının yanısıra emekli kenti kimliğinden kurtulması sanayinin büyümesi ve demografik etkenler de önemli rol oynuyor. Çiğli, Menemen gibi bol arsa bulunan ilçelerde hem yatay, hem de dikey mimariye uygun alanlar var. Biz de bu bölgelerde çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlar, bu bölgelerde büyük, ferah evlerinde sosyal donatı alanlarında kentin gürültüsünden uzak huzurlu bir yaşam sürüyor. Merkez ilçelerde yeterli arsa üretilemediği için menemen çiğli tarafı büyük rağbet görüyor" dedi.



YATIRIMIN YENİ ADRESİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin Çiğli'nin Balatçık semtinde yer alması nedeniyle bu bölgenin yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirten Ömer Faruk Özdemir, "Ayrıca Çevreyolu bağlantıları, İZBAN, TRAMVAY ve vapur sonrası aktarmalı sistem gibi kolay ulaşım imkanıyla birlikte birçok müteahhit firmanın örnek projelere imza atması bu bölgenin yatırımda en çok kazandıran bölgeler arasında olmasını sağlıyor. Özellikle Balatçık bölgesi yatırımcıların gözdesi oldu. Yatırımın yeni adresi Balatçık" diye konuştu.

Tolga TEKİN