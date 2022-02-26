OOZE RAP FEST
AHİYAN ve Şanışer, Ooze Rap Fest kapsamında bu akşam saat 22.20'da Ooze Venue sahnesinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
TAHSİN HASOĞLU
TAHSİN Hasoğlu, bu akşam saat 21.30'da İzmir Performance Hall Sahnesinde.
FAZLI POLAT - STAND UP
FAZLI Polat, yarın saat 18.00'da İzmir Performance Hall sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor !
Dedublüman
Dedublüman, yarın 22.30'da Ooze Venue sahnesinde İzmirlilerle buluşacak.
TİYATRO
İKİNİN BİRİ
SAHNE Tozu Tiyatrosu, duayen sanatçı Göksel Kortay'ın yönetmenliğinde harika komedi oyunu "İkinin Biri" ile bu akşam saat 20.00'da seyircilerinin karşısına çıkıyor.
ELSA'NIN MUTLU ÜLKESİ
ELSA'NIN Mutlu Ülkesi, bugün saat 14.00 ve 16.00 saatlerinde Bahane Kültür Sahne'de sevenleriyle buluşuyor..
KÜLKEDİSİ
KÜLKEDİSİ, bugün saat14.30'da Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisi ile buluşuyor...