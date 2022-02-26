OOZE RAP FEST

AHİYAN ve Şanışer, Ooze Rap Fest kapsamında bu akşam saat 22.20'da Ooze Venue sahnesinde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

TAHSİN HASOĞLU

TAHSİN Hasoğlu, bu akşam saat 21.30'da İzmir Performance Hall Sahnesinde.



FAZLI POLAT - STAND UP

FAZLI Polat, yarın saat 18.00'da İzmir Performance Hall sahnesinde izleyicileri ile buluşuyor !



Dedublüman

Dedublüman, yarın 22.30'da Ooze Venue sahnesinde İzmirlilerle buluşacak.



TİYATRO

İKİNİN BİRİ

SAHNE Tozu Tiyatrosu, duayen sanatçı Göksel Kortay'ın yönetmenliğinde harika komedi oyunu "İkinin Biri" ile bu akşam saat 20.00'da seyircilerinin karşısına çıkıyor.



ELSA'NIN MUTLU ÜLKESİ

ELSA'NIN Mutlu Ülkesi, bugün saat 14.00 ve 16.00 saatlerinde Bahane Kültür Sahne'de sevenleriyle buluşuyor..



KÜLKEDİSİ

KÜLKEDİSİ, bugün saat14.30'da Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde seyircisi ile buluşuyor...