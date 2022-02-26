Kültür elçisinin tescilli eserleri

Kültür Bakanlığı'nın Somut olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Değerlendirme Kurulunda Türkiye'de ilk "Türk Halk Resmi Sanatçısı" unvanını alan İlknur Solmaz Çoban'ın eserleri tescillendi. 1979 yılında Bolu'da dünyaya gelen İlknur Solmaz Çoban, şair ve ozan olan babası Hüseyin Solmaz'ın bağlaması ile çaldığı türküler, yazdığı şiirler, aile büyüklerinin anlatmış olduğu efsaneler ve hikayelerle büyüdü. Anadolu motifleriyle yapılan resimleri gözlemlediğini ve resme olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını anlatan Çoban, "Genç kızların hasretini, sevdasını, sevincini, üzüntüsünü halı ve kilimlere nasıl dokuduğunu, bir Anadolu kadınının evini şenlendirmek için duvarlarını çiçek desenleriyle nasıl süslediğini, bir ahşabın usta ellerde Anadolu motifleriyle nasıl muazzam bir kapıya dönüştüğünü, toprağa en güzel halini vererek nasıl süslenip mutfak veya ev eşyası olarak kullanıldığını ve daha birçok duygunun, yaşam şeklinin nasıl sanat haline geldiğini gördüm. Bu güzel duygularla çalışmalarımı sürdürdüm. Kültürel mirasımızın bugüne taşınması için mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük çaba ve mutlulukla çalışacağım" dedi. Eserlerinin tescillendiğini belirten Çoban, bir çok yerde sergiler açtığını da sözlerine ekledi.

■ TOLGA TEKİN