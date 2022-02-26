Memleket sevdası resimleri

Denizli'de yaşayan 30 senedir emekli 79 yaşındaki sınıf öğretmeni Bünyamin Koç, çocukluk yıllarında başlayan resim merakını öğretmen okulunu kazanarak hocalarıyla beraber ilerletmeye başladı. Her geçen gün kendini geliştirerek resimde ustalaşmaya başlayan Koç, ardından atanarak öğretmenlik yapmaya başladı. Boş zamanlarını öğrencilerle beraber resim yaparak değerlendiren Koç, emekli olduktan sonra 3 katlı evinin en üst katını atölyeye çevirerek yakınlarının evlerini, memleketi olan Çameli ilçesinde bulunan önemli noktaları düşleyerek resmetti. Resimlerini yakınlarına hediye eden emekli öğretmen, fırçanın kendisi için sevgi olduğunu dile getirdi. 2 çocuk babası ve 4'te torun sahibi olan Bünyamin Koç, aşkla bu sanatı ilerleteceğini söyledi.

HUZUR BULUYORUM

KOÇ, "Fırçayı elime aldığım zaman rahatlıyorum. Bir şeyler yapma isteği geliyor. Ben de resim yapıyorum. Resim çizince huzur buluyorum ve yaptığım resimleri başkasına verdiğim zaman daha da mutlu oluyorum. Bu şekilde emekliliğin üzerinden 30 yıl gelip geçti. Bu yaptığım resim işi yarım asrı geçmiş durumda. Bir resim hemen yapılıp bitmiyor. Resmi yapıyorum kuruduktan sonra eksik tarafını tamamlıyorum. Bazen düzeltirken bozuyorum. Bozulduğu için yırtıp atıyorum. Yeniden başlıyorum. Bir resim çizmek 15 ile 20 günümü alıyor" ifadelerini kullandı.

■ AYŞEN ALPTÜZÜN