Türk ve Yunan müziği bir albümde buluştu

Türkiye-Yunanistan kültür ve sanat projeleri yönetmeni, İzmirli müzisyen Evrim Ateşler ile Yunan besteci ve söz yazarı Konstantinos Plousios, bir araya gelerek Türk-Yunan ortak yapımı bir albüm projesine imza attı. Türkçe sözleri Evrim Ateşler tarafından yazılan, besteleri Konstantinos Plousios'e ait olan "Dialogos" adlı albüm, dünyanın önde gelen ve Atina'nın önemli stüdyolarından olan Pazl ve Sierra'da kaydedildi. 2.2.2022 tarihi itibariyle Exelixi etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan albümün ses mühendisliği ve mix-master işlemleri ise Atina'nın önemli müzik insanlarından Dimitris Sintos tarafından yapıldı. İçlerinden biri Nazım Hikmet'e atfedilen şarkıların yer aldığı albüm hakkında konuşan Ateşler, "Bazı çalışmaları ticari amaçlar doğrultusunda yaparken, bazılarını arşiv için ve bazılarını da sanat ve kendi ruhumuz için yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte dinleyicilerimizin de aynı güzel ruh haline erişmesini umut ediyoruz" diye yorumlarken besteci Plousios da "Birlikte var olma, birlikte üretebilme durumu çok harika ve rahatlatıcı bir duygu" şeklinde karşılık verdi.

Ercan AKGÜN