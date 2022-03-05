58 yaşındaki Impala’yı hayata döndürdü

Afyonkarahisar'da korona virüs karantinasından dolayı evde kalan 41 yaşındaki traktör tamircisi klasik otomobil sevdasına tutuldu. Suat Okşar karantinadan çıktıktan sonra ilk iş olarak ise 1964 model Cevrolet İmpala aldı. Antalya'dan aldığı Cevrolet İmpala'yı restore eden Okşar ardından araçla yollara düştü. 3800 motor ve 6 silindir sahip orijinal motoru ile herkesin dikkatini çeken otomatik vites Cevrolet İmpala'yı görenler adeta hayran kalıyor.

Aracın büyük ilgi gördüğünü dile getiren Okşar, otomobilde herhangi bir sıkıntı olduğunda kendilerinin tamir ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Sokağa çıktığımızda bu aracı gören insanlar yüzünde bir gülümseme oluyor ve insanlar sürekli fotoğraf ev video çektiriyorlar. Yedek parçaya ihtiyaç olduğunda da İstanbul ve Adana'dan getirtiyoruz." Öte yandan, kent sokaklarında gezen otomobil özellikle motor sesi ile herkesin büyük ilgisini çekiyor. ■ AYŞEN ALPTÜZÜN