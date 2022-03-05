Bin 750 metre yüksekteki cennet

Yaz-kış önemli turizm destinasyonlarına sahip Muğla, kış aylarında da günübirlik gezi rotaları ile özellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki, yangın helikopterlerinin su alması için yaptırılan, etrafı çam ormanlarıyla kaplı Gökçeova Göleti, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Köyceğiz ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Denizli ile sınır komşusu Sandras Dağındaki bin 750 metre yükseklikteki Gökçeova Göleti, kış aylarında buz tutarak donuyor. Aydın, Denizli, Antalya ve Muğla'dan çok sayıda dağcılık kulübü donan göl üzerinde ve 2 bin 295 metre yükseklikteki Çiçek Baba Dağı zirvesine yürüyüş yapıyorlar.

KAMP TUTKUNLARININ GÖZDESİ

Sabahları tertemiz bir manzara eşliğinde misafirlerini karşılayan Gökçeova Göleti, her santimi huzur dolu bir yer. Özellikle yazlık kamplardaki gibi güneşin çadıra vurması ile birlikte içeride havasızlıktan boğulmak istemeyenler için alternatif bir yer olmasından dolayı çadır kampı tutkunlarının da en gözde durak yerlerinden birisi.

BİN YAŞINDA AĞAÇLARLA ÇEVRİLİ

Yaz aylarında çevresi çam ağaçları ile kaplı, eşsiz doğa manzarası ile doğaseverlerin çadırlar ile piknik yaptığı Gökçeova Göleti, Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman yangınlarının söndürülmesi için helikopterlerin su alma alanı olarak 1987 yılında yaptırıldı. Gökçeova Göleti, çam ağaçlarıyla çevrili 50 dönümlük muhteşem bir alanda bulunurken, gölette 600 ile 1000 yaş aralığında ağaçlar bulunuyor.

Antalya Beydağları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kurucu üyelerinden Cemal Ertugay, "Dağlar bizim için bir yaşam biçimi desem abartı olmaz. Dağlarsız yapamıyoruz. Özellikle yazları ayrı, kışları ayrı bir güzel olan Gökçeova Göleti'ne her geldiğimizde hayran kalıyoruz. Burada değişik illerden dostları tanıyoruz. Sosyal olarak en büyük katkısı bu. Burada kendi egolarından arınmış olarak görüyoruz biz kendimizi" dedi. ■ FERDİ YAVUZ