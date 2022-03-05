Çocuklardan sıfır atık kütüphanesi

Manisa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hayata geçen Sıfır Atık Projesi kapsamında ilk Sıfır Atık Kütüphanesi Şehzadeler ilçesinde bulunan Gediz Ortaokulu'nda hayata geçti. "Gelecek atıkla değil kitapla dolsun" sloganıyla oluşturulan kütüphanede yer alan bütün eserler atık malzemelerden yapıldı.

LASTİKTEN KOLTUK

Gediz Ortaokulu'nda 16 öğrenci, okul yönetimi ve Teknoloji Tasarım Öğretmeni rehberliğinde bir ekip oluşturuldu. Ekip kendi atölyelerinde, ahşap elektrik rulosundan kitaplıklı masa, atık araç lastiklerinden konforlu koltuk, bidonlardan kitaplık, çürümeye bırakılmış tahta paletlerden koltuk ve sehpa, atık el yıkama lavabosundan oyun masası, atık tahtalardan masa, tepsiden satranç masası, tahta parçalarından duvar satrancı, kullanılmayan futbol topundan saksı yaparak kütüphaneyi oluşturdu. Her öğrencinin kolayca ulaşabileceği girişteki koridorda ve kantine yakın olması sıfır atık kütüphanesini teneffüslerde, öğlen aralarında tüm öğrenciler rahatça kullanabiliyor. Okul öğrencileri, atık malzemelerden kendi emekleriyle kurdukları rengarenk kütüphanede büyük bir istekle kitap okuduklarını vurguladılar, herkesi sıfır atıktan üretim ve dönüşüm yapmaya davet ettiler.

EMİNE ERDOĞAN SAYESİNDE

1/B sınıfı öğrencilerinden 7 yaşındaki Kübra Arslan, kütüphaneyi hazırlarken ağabeyine yardım ettiğini belirterek, "Burada kitap okuyorum, 'Sıfır Atık' Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın projesi. Çok güzel bir kütüphane oldu, babam hafta sonları bile gelebileceğimizi söyledi. Burada okuduğum bir kitabı bir gün Ankara'ya gidersem, Emine Erdoğan'a anlatmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. ■ CÜNEYT HASÇELİK