Rüzgarın kızı hep sampiyon

Çine ilçesine bağlı Doğanyurt Mahallesi'nde yaşayan Celal- Keziban çiftinin işitme engelli dünyaya gelen kızları Aysun Akay, spor tutkusuyla tüm engelleri aşıyor. Şimdiye kadar 50'nin üzerinde madalyanın sahibi olan Aysun, yaşadığı maddi problemler nedeniyle bir süre çok sevdiği atletizmden ayrı kaldı. Aynı süreçte kazandığı Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü'ne kaydını yaptıramayan Aysun'un 6 yıl önce Yeni Asır'ın "Rüzgarın kızı çaresiz kalmasın" başlığıyla okurlarına duyurduğu haberin ardından hayatı değişti.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

İlçe belediyelerinin ve bir spor kulübünün sponsorluk desteğiyle yeniden sporculuk hayatına başlayan Aysun Akay, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Polonya'nın Lublin kentinde geçen yıl düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metrede 12.21'lik derecesiyle dünya ikinciliği ve 200 metrede de 25.52'lik derecesiyle dünya üçüncülüğü kazanan Aysun, yeni bir başarıya daha imza attı.

'SESİMİ YENİ ASIR DUYURDU'

Rüzgarın kızı Aysun, Mersin'de 60 engelli sporcunun katılımıyla yapılan Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 200 metre branşlarda Türkiye şampiyonu oldu. Aydın işitme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüsnü Selçuk ile nişanlanan ve başarılarıyla Aydın'ın göğsünü kabartan Aysun, "Hayatta birçok engelle karşılaştım. En umutsuzluğa düştüğüm bir dönemde Yeni Asır sesimi duyurdu ve spora tekrar döndüm. Kaldığım yerden başarılarımı devam ettirdiğim için çok mutluyum. Yeni Asır'a teşekkür ediyorum" dedi.