Sındırgı’nın bacasız sanayisi

Kadın istihdamını artırmak, yöresel ürünler ve sıfır atık projeleri ile gelenek görenekleri yaşatmayı hedefleyen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kurulan Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir kapısı oldu. 2017 yılından bu yana çeşitli kurslar, atölyelerle hizmet veren Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi 600'e yakın üyeye ulaştı. Üretimin artırılması, pazarlama alanının genişletilmesi adına da 'Bereket Versin Kadın Kooperatifi'nin kurulması için çalışmalar başlatıldı.

ÜRÜN KRİTERLERİ VAR

Evlerde üretilen ürünler Akpınar Yaşam Merkezine getiriliyor, ilgili personel tarafından kalite kontrolü yapılarak teslim alınıyor. Ürünlerin de belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Bu sayede kadınlar hem istihdama kazandırılıyor hem de günün stresinden uzaklaşıyor. Ekonomik kazanç elde ederek ev ekonomisine katkı sağlamaları da onlara büyük mutluluk sağlıyor. Durumdan erkekler de memnun. Siparişlerin artması ile birlikte sadece ilçe genelinde değil İvrindi, Dursunbey gibi farklı ilçelerde de kadınların üretime teşvik edilmesi sağlanıyor. Kadınlar, Akpınar Yaşam Merkezi'nde kendilerine sunulan fırsattan oldukça mutlu.

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Aile boyu çalıştıklarını belirten Yektane Çakır, "Akpınar Yaşam Merkezi Bereket Versin Kadın Kooperatifi'nin almış olduğu siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu işleri biz evde yapıyoruz. Ailemden dört beş kişi birlikte aldık, kimimiz motiflerini yapıyor, kimimiz eklemesini yapıyor. Kimisi ütüsünü yapıyor. Hem böylelikle bize daha kolaylık oluyor. Yüzlerce Sındırgılı kadın evinde şu an siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Hemen hemen herkesin elinde bir fular var. Bunlar da çocuklarımıza kimisine okul harçlığı olacak, kimisinin pazar parası, ekmek parası, kimisinin evine alacağı bir eşyanın ilk taksiti olacak, öyle güzel. Güzel bir uğraş bizim için. Bildiğimiz işi yapıyoruz, zorlanmıyoruz da. Belediyemize teşekkür ederiz bu imkanı sunduğu için" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜME DE KATKI

Sıfır atık projesine de katkı sağlayarak ekonomik kazanç elde ettiklerini ve mutlu olduklarını belirten Canan Yel ise, "Sındırgı'ya yeni taşındık. Taşınmamızla beraber Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'nde kadınlara destek amaçlı sıfır atık projesi ile ilgili projeler olduğunu öğrendik. Gitmeye başladık, gazete siparişleri almışlar, sıfır atık projesi ile gazetelerden sepet yapıyoruz. Değişik aklımızda olan fikirleri kendimiz de bir şeyler tasarlayarak çıkartıyoruz. Ev ekonomimize katkımız var" diye konuştu. Boş zamanlarını değerlendirerek projeye katkı sağlayan üniversite öğrencisi Hatice Yel ise, "Boş zamanlarımda Sındırgı gazeteden sepet siparişlerini yapıyorum. Sıfır atık projesi ile anneme destek olurken bir yandan kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Bir kağıttan neler yapabiliriz, bir gazeteden nasıl tasarımlar çıkartabiliriz diye düşünerek hem kendimi geliştirmiş oluyorum hem ev ekonomisine destek oluyorum. Çöpe atmak yerine dönüştürüyoruz" dedi.

"TOPLU SİPARİŞ ALIYORUZ"

Kadın istihdamını geliştirmek için başlattıkları projelerin hedefine ulaştığını, bu gün her evin bir fabrikaya dönüştüğünü belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "Sındırgı'da termal turizmi geliştirebilmek, büyütebilmek, kendi geleneklerimizden kaynaklanan güzellikleri geleceğe taşıyabilmek maksadıyla Akpınar Yaşam Merkezini kurduk. Burada beşlerle onlarla başlayan kadın sayısı, şimdilerde 600 kişiye ulaştı. Hikâyemizde bulunan, geçmişimizde, yerel, doğal, hikâyesi olan ürünler üretmeye başladık. Kimisi sirke üretti. Kimisi etamine işledi. Daha sonra lavanta bahçesinde üretilen lavantalardan kese yapmaya başladı. Engelli kardeşlerimiz olsun, kadınlarımız olsun bu işe destek verdi. Biz de onlara fırsatlar oluşturmaya başladık. Ve artık o noktaya geldik ki, şimdi toplu siparişler almaya başladık. Büyükşehrimiz, valiliğimiz, sanayi ve ticaret odamız, Türkiye'deki farklı gruplardaki insanlar, bu konuda bize destek vermeye başladı. Kadınlarımız şu anda resmen bir fabrika gibi çalışıyor, Sındırgı'da her ev bir fabrika oldu. Biz çok mutlu oluyoruz bundan. Kadınlar da mutlu. Hem vakitlerini geçiriyorlar hem para kazanıyorlar hem istihdama katkı sunuyorlar hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz, Sındırgı'ya ait hikâyesi olan, güzel eserlere sahip olmuş oluyorlar. Sizler de katkı sunmak isterseniz, doğal şehir Sındırgı'ya gelin, ürettiklerini alın, üreten gelişen kadın, dünyaya yön veren kadındır" ifadelerini kullandı.

ELİF ÇELİK