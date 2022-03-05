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Haberler Cumartesi Zebra sokağa çıktı

Zebra sokağa çıktı

5.3.2022

Zebra sokağa çıktı

Leopar desenlerinin hakimiyetinde geçen bir sonbahar/kış sezonu sonrasında ilkbahar- yaz sezonun gözde hayvan deseni zebra oluyor.

Zebra deseni çanta, ayakkabı, aksesuvar, kaban, etek, şal, eşarp ve pantolonları süsledi. Bu desen hem sokak modasına hem de özel davetlere damga vuracak.

Zebra desen, beyaz ve siyah rengini bir kenara bırakarak söylüyorum ki yeşil ve sarı renk ile çok ama çok güzel kombinleniyor. Eğer baştan aşağı zebralara bürünmeye hazır değilseniz, sadece ayakkabınızda veya çantanızda kullanabilirsiniz.

FULYA TANYOL