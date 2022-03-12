Binlerce yıllık güzellik Bergama

Ünü, İzmir'in sınırları dışına taşan güzeller güzeli bir kent Bergama... Zaman kavramını duruyor gibi algılayacağınız binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan eşsiz bir güzellik adeta... Antik tanrıların uğruna savaştığı güzeller güzeli Bergama günümüzde kültürel ve tarihi zenginlikleriyle turizm alanında olduğu kadar yeraltı ve yerüstü kaynakları ile de öne çıkıyor. Şimdiden belirtelim, Bergama'yı öyle bir günde gezip dolaşmak istiyorsanız boşuna heveslenmeyin... Bergama, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlere 1 günde göstermeyecektir.

UYGARLIKLAR BEŞİĞİ

İzmir'in en önemli ilçelerinden biri olan uygarlıklar beşiği Bergama'yı gelin yakından tanıyalım. Bergama'nın, güneyinde Aliağa, doğusunda Kınık ve Manisa, kuzeyinde Balıkesir, batısında Dikili, güneybatısında Ege Denizi bulunmaktadır. Tarımsal faaliyetler, sanayi, ticaret, tarih ve turizm bakımından Bakırçay'ın pırlantasıdır. Yeraltı ve yerüstü kaynakları ile madencilik alanında da son yıllarda öne çıkmıştır. Perlit rezervi, linyit, granit ve taş ocakları, altın madeni bulunmaktadır. Doğal kaplıca suları ve su kaynakları yönünden de zengindir.

ADI NEREDEN GELİYOR?

Helenlerden çok önce Batı Anadolu'da 'Pelasglar' ve 'Luvi' halkları yaşardı. O zaman Bergama'nın adı 'Pargauma' olarak biliniyordu. 'Pergamon' adı ise, Helenleşmenin başlamasıyla dönüşen bir kelimedir. Bugün Bergama adı aslında ilk kullanılışı olan Pargauma'ya daha çok benzer. Bergama 100 bini aşan nüfusuyla İzmir'in ilçeleri arasında öz kültürünü yaşatan ilçelerden biridir. Bergama'ın kent merkezini ve çarşısını gezerken tarihi ve kültürel dokunun yanı sıra samimi esnafı ile mutlaka sohbet edin, Bergama'yı bir fincan kahve eşliğinde bir de onlardan dinleyin. Unutmadan söyleyelim, Bergama müzisyenleri ile de ünlüdür... Genç ve yetenekli müzisyenlerinin sokak aralarında çaldıkları yöresel şarkılar kente bambaşka bir hava katıyor.







BERGAMA MÜZESİ

MÜZE binası, Zeus Sunağı planı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1979 yılında da Müze'ye etnografya bölümü eklenmiştir. Müzedeki Erken Tunç Dönemi'nden Bizans Dönemi'ne kadar değişik dönemlere ait arkeolojik eserlerin çoğu Bergama ve çevresinde yapılan kazılardan çıkmıştır.4



PERGAMON ANTİK KENTİ

Helenistik Dönem'in en görkemli yerleşim merkezlerinden biri olan Pergamon Antik Kenti, İzmir'in Bergama ilçesi sınırları içinde tüm görkemiyle yer almaktadır. Bergama ve çevresinin geçmişi hakkından önemli bilgiler veren bu muazzam antik kent kalıntıları M.Ö. 7. yüzyıla kadar gitmektedir. Akropol'un olduğu noktaya teleferikle de çıkabilirsiniz.





YILDIRIM CAMİ

Bergama'daki Türk dönemi yapıları içerisinde en büyük ve en eski tarihli camidir. Selçuklu sanatının etkisini taşıyan mihrap zengin mermer bezemeye sahiptir. İnşa kitabesinde caminin Sultan Beyazid tarafından 1398-1399 yılında inşa ettirildiği yazılıdır. Cami avlusunu süsleyen taş şadırvanın hat yazısı Bergamalı Şair Aşki Efendi'ye aittir.

KOZAK YAYLASI

Doğa harikası Kozak Yaylası'nda, Bergama Krallığı'ndan bu yana fıstık çamı üretimi yapılıyor. Samimi yöre insanları yaylaya gelen misafirlerini güler yüzle karşılıyor, yöresel yemeklerden ikram ediyor. Yaylada 5 milyona yakın fıstık çamı ağacı bulunuyor.

ULAŞIM VE KONAKLAMA

İzmir'e yaklaşık 110 km uzaklıkta. Konaklamak isterseniz, her bütçeye uygun yıldız seçenekleri ile otel ve pansiyonlar mevcut. Demiryolu ve karayolu ulaşımı ise son derece kolay.



NE YENİR?

Bergama'da baş döndüren yöresel lezzetlerin en ünlüleri Bergama köftesi, karanfilli leblebi, balık köftesi, kabak çiçeği dolması, tulum peyniri ve subye yumurtasıdır.





KIZILAVLU

Tanrıların Tapınağı olarak da bilinen Kızıl Avlu, Bergama'ya 1 km uzaklıkta. Bergama'nın en büyük antik yapısı olma özelliği taşıyan Kızıl Avlu, Mısır Yeraltı Tanrısı Serapis ve ona bağlantılı İsis ile Harporakes'e adanmıştır. M.S. II. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Adını, kırmızı ateş tuğlalarından almaktadır. Simetrik kuleleriyle de bir hayli dikkat çekmektedir.





YIĞMATEPE TÜMÜLÜSÜ

Bergama'daki en büyük tümülüstür ve büyük bir ihtimalle de Pergamaon Krallarından birine aittir. Antik Çağ'da Pergamon'a gelen kişilerin önüne ilk olarak bu oldukça büyük bu görkemli tümülüs çıkar. Bir bakıma kale tepesinin görüntüsünü engelliyordu. Fakat gelen ziyaretçi tümülüsün hemen arkasından Kale Tepesinin görüntüsünü görünce daha çok etkilenir. Ayrıca Tümülüs, kentin koruyucu tanrıçası olan Athena'ya adanmıştır.

NADİR UYSAL